La UD vuelve este lunes al trabajo con un enero de retos: Copa, rivales directos y el Bernabéu

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 29 de diciembre 2024, 19:18

La plantilla de la UD regresa este lunes a los entrenamientos, en turno vespertino y en Barranco Seco, después de las vacaciones navideñas y con el horizonte inmediato que marca un mes de enero plagado de desafíos, en el que el calendario se abre con la eliminatoria de Copa del Rey, a partido único, en Elche, y continuará con la rutina del campeonato regular.

Si se supera el cruce con el Elche, la agenda de compromisos aumentará, aunque la prioridad está en seguir dando pasos agigantados en el objetivo de la permanencia, misión que, con 22 puntos, puede quedar cubierta en tres cuartos antes de febrero si el equipo es capaz de solventar los dos partidos que tiene fijados en el Gran Canaria: Getafe y Osasuna, en ese orden.

Entre medias, la visita al Bernabéu, una plaza en la que no se ha ganado en toda la historia pero que ahora, tras la gesta protagonizada en Montjuic ante el Barcelona, además del buen tono lejos de casa, lejos de asustar, motiva más.

Ampliar Fabio Silva y Marc Cardona, en una sesión de trabajo.

El inicio de 2025 está subrayado en rojo en la agenda de Diego Martínez por el propósito fijado de mantener la buena inercia con la que se llegó al parón invernal, con la captura de diez de los últimos doce puntos en juego, algo que permitiría erradicar cualquier riesgo de descenso con una anticipación impensable, más o menos en línea con el curso pasado, en el que llenar el granero en la primera vuelta permitió sobrevivir, posteriormente, a catorce jornadas consecutivas sin triunfos.

No se quiere repetir esa secuencia pero sí tener un regreso fértil al ruedo, más con la previsión de que todos los efectivos estarán disponibles ya con la recuperación del lateral Viti, único inquilino que quedaba en la enfermería.

La variedad de amplitud de recursos que ofrece la plantilla permite, además, que el mercado invernal, en otros clubes ahora tabla de salvación, aquí sea asunto secundario, pues, hasta la fecha, no se contempla más movimiento que el que ha llevado a Iván Gil a la SD Éibar en condición de cedido.

Cronología

Por partes, lo primero que toca es no desentonar en el torneo del ko, pese a que el Elche nada tiene que ver al Ontiñena o Europa, los anteriores adversarios en este escaparate. La visita al Martínez Valero implica sus riesgos por el empaque del anfitrión, bien armado en su carrera para el ascenso a Primera y con jugadores de nivel, además de viejos conocidos como Pedro Bigas o Sory Kaba.

Ampliar Januzaj, en pleno esfuerzo.

Las últimas participaciones coperas no han podido tener desenlace más doloroso: el año pasado se cayó ante el Tenerife y en el curso 2022-23 frente al desconocido La Nucía de Alicante por penaltis, por lo que ya va siendo hora de endulzar, al menos, una competición en la que se persigue un papel digno, además de la posibilidad de optar a una gran taquilla si se avanzan rondas y toca en suerte uno de los grandes.

Considerando que la cita ante el Getafe no llegará hasta una semana después, y que los futbolistas llegarán frescos, no se descarta que, a diferencia de lo que ha hecho anteriormente, Martínez comparezca con su once de gala en el feudo ilicitano persiguiendo la clasificación.

Luego ya vendrá lo que polariza los focos: Getafe en casa, Real Madrid en el Bernabéu y Osasuna de nuevo en Siete Palmas, con la opción de que se cuele alguna cita más de Copa si se sigue adelante. Sin desdeñar por adelantado la posibilidad de sumar en el Bernabéu, algo que nunca entra en los cálculos, sí se tiene como innegociable no fallar en el Gran Canaria, lo que aseguraría alcanzar febrero con un mínimo de 28 puntos, una cifra más que importante a esas alturas de la temporada y con el listón de los 40 en mente.