Sandro Ramírez tiene que frenar y vuelve a convertirse en seria duda para Valencia

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 17 de octubre 2024, 20:09 | Actualizado 21:00h.

Sandro Ramírez y su pan de cada día, los problemas físicos. El delantero grancanario, que estaba cuajando un inicio de temporada sobresaliente, con tres goles y tirando del equipo en cada partido, ha tenido que frenar porque no termina de encontrarse todo lo bien que le gustaría.

Se le esperaba en Mestalla, pero ahora mismo es seria duda para la jornada 10 de la Primera División, que tendrá lugar este lunes a las 20.00 horas en Mestalla contra el Valencia.

El ariete, que comenzó entrenando con el grupo al inicio de la semana en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, se ha visto en la obligación de parar para no recaer de su lesión muscular. Con todo, y por el peso que tiene en el vestuario y dentro de las alineaciones, Diego Martínez, que le quiere fresco y en plenas condiciones, no le forzará. Se une así a Marvin Park, que no llega seguro al choque en tierras valencianas.

Sí que podrá contar Diego Martínez con Scott McKenna, Mika Mármol, Jasper Cillessen y Kirian Rodríguez, que causaron baja la última jornada antes del parón liguero por selecciones.

Este viernes atenderá a los medios de comunicación Álex Muñoz en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco para analizar la actualidad de la plantilla grancanaria y la salida del lunes a medir fuerzas contra el Valencia en Mestalla.

El lateral será titular si no cambia Martínez de idea, que quiere a Mika Mármol como central, donde mejor rinde, y que podría mezclar con Scott McKenna. Álex Suárez, por su parte, se colocaría en el costado derecho, donde también puja Viti por la plaza que quedaría libre en la retaguardia amarilla.