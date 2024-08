Roque Díaz: «El club me salvó de una situación que no era favorable» El legendario y emblemático capitán agradece al club la labor educacional que él experimentó, al tiempo que resalta el valor de los proyectos que impulsan los veteranos

Roque Díaz, exjugador de la UD Las Palmas y actual Presidente de la Asociación de Veteranos de la Unión Deportiva, al ver que se celebra el 75 aniversario de su equipo echa la vista atrás y recuerda su largo y brillante recorrido como jugador. Ahora, su intención es seguir ayudando dentro del club, pero en este caso, a toda aquella persona seguidora del fútbol que necesite un impulso.

«Venía de un barrio humilde como es La Isleta y de repente me encontré jugando con mis ídolos. Ves como de un día para otro empiezas a compartir vestuario con personas que nunca imaginaste. Para mí fue una sensación de ensueño. Con el transcurso del tiempo te das cuenta de que esos compañeros no solo eran compañeros, sino que terminaban convirtiéndose en tu familia. La mayoría del tiempo lo compartes con ellos y el vínculo que se forma es muy fuerte», dice el grandísimo exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Roque Díaz, en el salón principal del Real Club Victoria, ubicado en la Avenida de Las Canteras.

Díaz inició su carrera futbolística desde cero. Su único conocimiento era saber jugar al fútbol. Su incorporación a la Unión Deportiva Las Palmas fue a través de su primer equipo, Jardín de la Infancia, ya que era filial. El ex jugador resalta también su «orgullo de haber pertenecido a la Unión Deportiva Las Palmas siempre». Haciendo un análisis del club, él nota que las cosas no son iguales que en su época como jugador ya que, en aquel entonces, había un sentimiento de canariedad increíble. «Todos éramos canarios a excepción de dos porteros. Ese orgullo estaba muy enraizado en nosotros. No digo que ahora no lo sea, pero son tiempos totalmente distintos», comenta.

Canariedad «Antes solo se veían camisas del Real Madrid. Ahora resalta el color amarillo de la equipación»

El presidente de la Asociación de Veteranos está más que agradecido con el club por sacarle de un callejón oscuro sin salida y por lo vivido posteriormente. «A mí este club me salvó de una situación que no era muy sana ni favorable para mí. Bajar de la zona de La Piscina, en la plaza del Pueblo, al Real Club Victoria fue una gran salvación. Confiesa también que la situación desfavorable en la que se encontraba cuando era adolescente fue buscada por él y porque «estaba donde no tenía que estar». Para el presidente ese momento fue un punto de inflexión. «Me hizo elegir entre una vida u otra y el hecho de incorporarme a la UD fue para mí una escuela de valores importantísima. Compartir vivencias con personas mayores que yo me favoreció mucho», dice.

Actividades de la asociación «En un proyecto de Mauritania hemos introducido la práctica deportiva en la mujer»

Orgullo de ser canario

Y, aunque ahora esté en el lado espectador del fútbol, Roque Díaz se emociona al ver a su equipo en Primera División celebrando el 75 aniversario del club. «Para mí poder vivir este aniversario también es un orgullo porque eso significa que el equipo sigue en pie muchos años después. El hecho de estar presente ya es un mérito», comenta entre risas. También halaga a la nueva cantera amarilla y piensa que los «chicos están haciendo un gran trabajo». Recuerda que su equipo vivió mucha miseria ya que estuvieron en 2ªB y también en Segunda División. Ahora, al ver a la UD «en la mejor liga del mundo» siente un gran orgullo. Tampoco deja atrás a la afición y destaca que el sentimiento de canariedad que se tiene en la isla le impresiona. «Antiguamente, en el barrio de La Isleta los chiquillos íbamos con camisas amarillas. Pasó el tiempo, y solo veía camisas del Real Madrid y del Barcelona pero de la UD no veía ninguna. Ahora el color amarillo de la equipación resalta», afirma. Roque Díaz, el actual presidente de la Asociación de Veteranos de la Unión Deportiva Las Palmas, explica que esta se empezó a fundar en el Real Club Victoria, junto a la Federación de Fútbol de Las Palmas, y gracias al impulso de sus compañeros Juan Beltrán y Germán Dévora.

El motivo principal de la creación fue totalmente benéfico. «Nosotros quisimos ayudar a la gente y nos pusimos con ello. Es verdad que nuestras capacidades económicas son mínimas, pero contamos con el apoyo de la Unión Deportiva Las Palmas», asegura. Destaca también los diferentes proyectos en los que colaboran. «Participamos en un proyecto de Mauritania donde hemos introducido la práctica deportiva en la mujer y eso, quieras o no, es un comienzo para ellas», cuenta. Díaz, junto a sus compañeros de la asociación, también participa en «proyectos enriquecedores que llenan el alma». Acuden a centros para personas con problemas cognitivos. «Vamos a darles charlas y les ponemos nuestros partidos de fútbol. Cuando ves que personas con problemas de memoria son capaces de acordarse de una jugada, un gol o recordarte a ti... No hay palabras para describirlo», dice con los ojos llenos de lágrimas. También, destaca que colaboran con ONG, Cruz Roja y Por un cacho de turrón.

Por este 75 aniversario, Roque Díaz, adelanta otro proyecto que está pendiente. «Se lo planteamos al presidente, pero aún no está cerrado. Todos los años se celebran competiciones a nivel nacional. Este año, hay un torneo de Liga Solidaria que se realiza en Madrid. Propusimos que este viaje entrase dentro de uno de los eventos del aniversario», confiesa el presidente.

El recuerdo más bonito que guarda dentro de la Asociación se repite cada año para su suerte. «A mí me sorprende la capacidad de reunión que tiene este club. En la cena de Navidad nos encontramos todos y lo pasamos estupendamente. Contamos nuestras batallitas recordando viejos tiempos y disfrutamos mucho», finaliza.

