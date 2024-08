«Nacerán nuevas peñas en Cuba, El Hierro y Fuerteventura»

Arabia Zapata Jueves, 22 de agosto 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Guacimara Sosa, Presidenta de la Federación de las Peñas de la UD y miembro de la Junta Directiva de Aficiones Unidas y del Área de Congresos, siente un orgullo inmenso por el equipo amarillo. Antes de ser presidenta, Sosa era una aficionada de la UD como otra cualquiera, pero un golpe de suerte llegó a su vida. Ahora, siendo presidenta, celebra junto a las 25 peñas el 75 aniversario del club.

«Lo que más me asombra de la afición es que vayan las cosas bien o mal siempre estamos ahí todos apoyando», dice la presidenta de las Peñas que lo vive en sus carnes mejor que nadie. Lo que se lo reafirmó a ella fue ver la grada llena en el partido contra el Cádiz ya que «un desplazamiento cuesta una media de 700 euros», informa. Para contextualizar, el año pasado el equipo tuvo una mala racha de partidos con 12 derrotas consecutivas pero la marea amarilla seguía acompañando sin perder la esperanza. Guacimara Sosa cree que como la afición de la Unión Deportiva «no hay ninguna» y no solo lo dice ella, en todos los partidos que se han jugado fuera, la gente se asombra por todos los canarios que acompañan al equipo. A todos ellos, se le suman muchos que viven en la península. «Los viajes que hacemos son de 3 días. No por gusto, nunca sabes si te pueden aplazar el partido un día, es otro de los inconvenientes, pero eso no está en nuestras manos», comenta. Ella es la que se encarga de organizar todo; eventos, viajes y reuniones de las peñas. También organiza las caminatas previas a los partidos y es la que se encarga de «llamar al Ayuntamiento y a todas las instituciones para pedir permisos», dice. Guacimara llega a unos acuerdos con la policía para coordinarlos con las peñas. Para ella y los fieles seguidores, la misión principal es apoyar y seguir animando a la Unión Deportiva, sumándose el buen rollismo de los peñistas.

La afición de la Unión Deportiva Las Palmas desde la Grada Sur del Estadio de Gran Canaria en un partido. C7

Actualmente, hay 25 Peñas que pertenecen a la Federación y no se descarta el nacimiento de otras en lo que queda del año. Sosa confiesa que «por el 75 aniversario de la UD van a nacer nuevas Peñas en la isla del Hierro, en Fuerteventura y otra en Cuba». Este año también coincide con el décimo aniversario de muchas de ellas y se celebrará una gala de la Federación de Peñas donde serán homenajeados varios representantes del club, jugadores y aficionados. La ilusión es lo que le mueve y quiere hacerlo «de forma pionera», señala emocionada la presidenta.

La caridad de la UD

La peña más significativa dentro del club, «aunque lo son todas», aclara, es La Bañeza que está en León. Para todos los miembros del club, este grupo tiene un valor sentimental muy grande. Guacimara cuenta los comienzos de este equipo cuando era pequeño. «Jugaban al fútbol con tripas de cerdo porque no tenían balones. Escribieron a todos los clubes de fútbol para pedirles algunos y así poder jugar. Ninguno le contestó a excepción de la UD». Ahí empezó el amor de León hacia la Unión Deportiva y, «aunque no tenga nada que ver con la isla», ellos sienten los colores azul y amarillos como si los de su equipo se tratase. «Han hecho un campus de la Unión Deportiva, cuando vas por La Bañeza ves todo amarillo y azul. Muchos coches tienen nuestro escudo», cuenta. Esta peña también viene a la isla a seguir los partidos de los canarios y se reúnen con los grupos de aficionados 2 o 3 veces al año.

Para los peñistas, al 75% de descuento de residente se le sumará un 10% más en la compañía de vuelos de Iberia

Respecto al porcentaje de peñistas que ocupan el estadio, estamos hablando «de un 20% o 30%», según informa la presidenta. El aforo completo es de 32.400 personas y reuniendo a todas las peñas suman «un poco más de 2.000 peñistas». Entiende también que no se puede hacer todo el estadio para los abonados porque hay otras personas amantes del fútbol que desean disfrutar de partidos sin el compromiso de estarlo. Sosa informa de que, en lo que va de año, son 25.000 las personas que son abonados y que seguramente se seguirán sumando en el mes de agosto.

Destaca también el orgullo canario que representa al equipo y dice que ese sentimiento está muy interiorizado. La presidenta cuenta que, en sus frecuentes viajes a la península, no ve tanto entusiasmo en los aficionados de fuera ya que ve muchas camisetas de equipos que no son ni del país. «Todo canario cuando hace una maleta para irse de viaje lo primero que mete es la camiseta de la UD si es que no la lleva puesta», comenta entre risas.

Guacimara Sosa también habla de los requisitos necesarios para formar una peña. Cada una tiene su propio presidente y para formar parte de la que se desee es necesario ponerse en contacto con él o ella ya que es el que lleva el control de su grupo. «Es necesario también tener estatutos directivos, un presidente, un secretario, tesorero y un par de vocales, que son miembros de la Junta Directiva, y rellenar una serie de documentos y actas», concreta. Para la gente que quiere formar parte de una peña se le exigen otras condiciones como tener una cuenta corriente «a coste cero sin ánimo de lucro» y presentar toda la documentación en el registro de Asociaciones en el Gobierno de Canarias.

Sosa ha estado trabajando para que el apoyo al equipo pueda durar más tiempo ya que entiende que el alto coste se lo hace imposible a muchos aficionados. Revela un beneficio para los peñistas y es que «al 75% de descuento de residente se le sumará un 10% más en la compañía de vuelo Iberia», explica.

