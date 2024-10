Montoro: «Si hay alguien capaz de revertir esta situación es Diego Martínez»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 12 de octubre 2024, 19:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Ángel Montoro (Valencia, 1988), exjugador de la UD Las Palmas y Granada CF, donde coincidió con Diego Martínez, analiza lo que espera del trabajo del míster gallego en Gran Canaria. El jugador, que ya colgó las botas con 36 años, fue uno de los héores en la época dorada del Granada.

-¿Cómo caracterizaría a Diego Martínez como técnico?

-Es un entrenador muy cercano. No solo a nivel profesional sino personal. Quiere conocer de cerca lo que pasa por la cabeza de sus jugadores. Saber si es feliz, porque si es así tu rendimiento aumenta. Siempre quiere que rindas al cien por ciento, en beneficio del equipo.

-Muchos periodistas de Granada lo consideran como el mejor entrenador en la historia del club nazarí, ¿está de acuerdo?

-Sí, obviamente. En 90 años de historia el Granada nunca había tenido la posibilidad de jugar en Europa y con él lo conseguimos. Es un hito que quedará registrado para la eternidad.

Ampliar

-Como exUD está siguiendo la temporada de los amarillos. Se trata del peor arranque liguero de la historia del club. ¿Ve capacitado a Diego Martínez para superar con éxito este reto?

-Estoy convencido. Diego es un entrenador con una capacidad de convicción muy grande. Estoy seguro de que le dará la vuelta a la tortilla. Si hay alguien capaz de revertir la situación es Diego. Les va a hacer creer y va a crear un buen ambiente en el vestuario. Estamos hablando de 29 jornadas, creo que tienen potencial para mejorar en todos los aspectos.

-Puntos débiles. ¿Si fuera entrenador en qué aspectos se centraría?

-Creo que hay que mejorar a nivel defensivo, ahí está la clave para poder conseguir el objetivo de la permanencia. Me centraría en no encajar. El equipo tiene que hacerse fuerte en defensa sin renunciar al ataque. No hacer partidos tan abiertos que te permitan trnasiciones brutales porque en Primera División hay mucho talento y jugadores que no perdonan.

Ampliar

-Por estas fechas en el pasado curso el equipo ya había remontado el mal arranque y empezaba a despegar.

-Ahora, quedan muchísimas jornadas por delante. Hay tiempo de mejorar todo esto. Como te digo, confío en que se le de la vuelta. No es irrerversible, están a cinco puntos de la salvación. Son pocos puntos de diferencia. Se puede sacar. Tienen plantilla para poder sacarlo.

-Allí en Granada se le definía como una prolongación de Diego Martínez en el campo. ¿Lo sentía usted cuando entraba al terreno de juego? ¿Depositó mucha confianza en Montoro?

-Si. Tengo muy buena relación con él. Llegó en Segunda División y confío en mí desde el principio. Vio en mí un jugador referencia para mis compañeros y me lo dio todo. Es cierto, que yo fui a más en mi rendimiento y fui feliz y cuando uno es feliz rinde mucho más y mejor. Estuve en la época dorada del Granada, en parte, gracias a Diego.