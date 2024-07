McBurnie ya habla para la afición de la UD: «Es un gran desafío para mí»

Alejandro Mendoza Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de julio 2024, 13:24 | Actualizado 14:20h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Oli McBurnie, el nuevo delantero centro de la UD, no ha tardado ni 24 horas en dirigirse a su nueva afición. El internacional con Escocia lo ha hecho a través de un vídeo que ha colgado la UD Las Palmas en sus redes sociales.

«Es un gran cambio, un gran desafío para mí, pero uno que me entusiasma mucho, estoy muy emocionado de estar aquí», afirma el atacante. El jugador, procedente del Sheffield United, llega para ser el hombre gol de un equipo que no está acertado de cara a puerta. «Hablé con el manager, vimos muchos partidos, me gusta la forma de jugar y creo que es bueno para mí», explica.

McBurnie, también habló de sus dificultades con el idioma y de cómo la plantilla le está ayudando a integrarse durante el poco tiempo que lleva como amarillo. «Todos fueron muy buenos, muy amables, acogedores... Necesito mejorar mi español pero es muy buen comienzo»

El delantero escocés llegó este jueves a la concentración del equipo en Marbella, iniciando de esta manera su adaptación para estar a la altura de las expectativas generadas por su fichaje.