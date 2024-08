Koke Contreras: «Esta camiseta es lo mejor que me ha pasado en el fútbol»

ALEJANDRO MENDOZA Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 21 de agosto 2024, 22:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La UD siempre ha mantenido viva una filosofía clara. Competir a base de jugadores canarios que mantengan la esencia del fútbol practicado en el archipiélago. Sin embargo, siempre hubo excepciones y muchos extranjeros fueron repatriados y encontraron en la isla un paraíso donde vivir. Con motivo del 75 aniversario, el mítico delantero chileno Koke Contreras, recuerda desde el otro lado del charco sus mejores momentos defendiendo la camiseta de Las Palmas.

Cuando Koke Contreras llega en 1983, el fútbol era muy distinto a lo que conocemos hoy en día. Ahora se observa como jugadores de todas las partes del mundo vuelan a Europa para desarrollar su fútbol. Antes, que un jugador firmará en otro continente diferente al suyo natal era muy complicado. «La UD me presentó una oportunidad que no a todos les pasa, dos años después de llegar ya estaba jugando con los mejores de España» explica. «Jugar en Las Palmas es lo mejor que me ha podido suceder, sobre todo por los resultados, a la gente le gustaba mucho como jugaba». Desde Chile, el exjugador guarda un bonito recuerdo de sus memorias en el Insular. «Fueron cosas muy lindas las que viví, significó mucho en mi vida jugar allí y defender los colores del equipo durante tantos años», dice.

El chileno recordó como fue su llegada a Gran Canaria, después de ser toda una sensación en su país, donde llegó a debutar con su selección. «A mitad de ese año, del 82, empiezan a hablarme de las posibilidades de otros equipos. De la noche a la mañana llega un representante que me dice: Hay un club de las Islas Canarias que está interesado en tu características», comenta. Ese fue el primer paso de la bonita historia de amor que se escribiría entre Koke y la afición pío pío. «Yo dije inmediatamente que sí, sin apenas conocer el lugar. Era algo muy importante para mi jugar en un medio como el español. Me reuní un martes y el jueves ya estaba viajando. Fue un desafío que gracias a dios resultó bastante bien» indica.

Seis temporadas defendiendo el amarillo fueron suficientes para que la afición le recuerde como un histórico del club

Fueron muchas tardes bonitas en el antiguo Estadio Insular las que presenció el atacante sudamericano. Pero sin duda, en su corazón queda marcado ese ascenso de la 84-85, quedando campeones de la Segunda División. Esto permitió al club codearse con las mayores elites del fútbol español. «Esa fue de las cosas más lindas porque significó mi consagración, mi identificación con el club y con la afición», revela. Fue un año en el que la afición amarilla se volcó con el equipo. «Me sucedieron cosas que no me las habría imaginado nunca. La gente esperaba que yo saliera del partido y me llevaban en hombros por la calle hasta dejarme justamente en el portal de mi edificio», señala. Un cariño más que merecido para uno de los extranjeros que mayor huella dejó en la UD. «Me acuerdo mucho de aquella semifinal contra todo un Barcelona de Diego Armando Maradona, Bernd Schuster, un técnico como Menotti... Y estuvimos cerca de eliminarles. El ambiente que había fue espectacular» cuenta.

Koke Contreras, que después de seis años abandonaría la UD Las Palmas, reconoce que en cierto modo se arrepiente de su decisión. «Si hay una cosa que yo haría de forma diferente sería el haber continuado en la UD. Ahora más maduro y pensándolo fríamente, me hubiera quedado a vivir en Gran Canaria. Era mi lugar soñado, la gente me quería y era reconocido en todos lados. Cuando decidí volver a Chile, ellos me ofrecieron contrato por cuatro años más y lo deseché por temas familiares. He pensado mucho en eso. Ojalá me hubiera retirado en Las Palmas», confiesa.

Pilar fundamental para el crecimiento del club siempre ha sido la cantera y las generaciones que se suceden unas a otras. Eso también lo tiene claro Koke, que compartió vestuario con muchos isleños. «El futbolista canario es muy similar a nosotros, al sudamericano. Somos perseverantes y siempre queremos sacar a relucir a nuestra calidad. Muchos compañeros que jugaron conmigo eran cracks. Por ejemplo, Narciso, que su habilidad me llamaba la atención, la entrega que tenía Chinea, cuando llegó Juanito y sobresalió, Alexis Trujillo... A todos los recuerdo muy bien. Ahora uno ve a jugadores como Pedri, como Jonathan Viera, Valerón, David Silva... el único consejo que podría dar es trabajar mucho para sacarle un lindo provecho a las cualidades del jugador isleño», señala.

El paso del tiempo es incambiable y la vida siempre sigue su curso. Pero siempre es importante tener la capacidad de poder echar la vista atrás y rememorar a los grandes iconos que han hecho crecer a la UD Las Palmas. Y la afición amarilla es muy de reconocer a los que un día vistieron la amarilla y a los que fueron capaces de levantarles de la grada del Insular para celebrar una acción. «El hecho de ser considerado como uno de los extranjeros que más cariño le ha tenido la afición me llena de orgullo. Yo también lo siento así. La gente se acuerda de todo lo que hacía en la cancha. Significa mucho, significa que uno como jugador fue destacado e hizo cosas importantes. Pero además como persona también he tenido buenas opiniones, seguramente por la educación que me dieron mis padres», manifiesta emocionado.

Soberbio dentro del área, el ariete chileno anotó 71 goles en los 215 partidos que jugó con la UD Las Palmas. Un jugador único

La distancia tampoco es un obstáculo para que Koke Contreras disfrute de Las Palmas como un aficionado más. «Siempre voy siguiendo como le van las campañas, ahora ver que están en Primera División me llena de alegría. Con un fútbol muy atractivo, muy bonito de ver. Ojalá se pueda mantener por muchos años más. Me considero un hincha de la UD Las Palmas porque siempre la voy a seguir, y siempre la voy a querer como yo la quiero. Los kilómetros que nos separan hace difícil seguir al equipo en directo pero si estoy pendiente de cómo le va año a año. El desafío ahora tiene que ser armar un plantel para llegar a Europa de nuevo. Es mi sueño ver a la UD competir de nuevo con los gigantes del fútbol», dice.

Por el aniversario del equipo, con siete décadas y media a sus espaldas, Koke Contreras tiene un mensaje para la afición que le dio tantísimas alegrías. «Solo puedo decir gracias, gracias y gracias. Todo lo que me tocó vivir en la UD Las Palmas fue maravilloso. La afición me trataba de una forma increíble, me esperaban para mostrarme su cariño a cualquier lado al que iba. El mensaje es que sigan siendo así con todos los jugadores. Ojalá no me olviden nunca porque yo siempre les voy a tener en el pensamiento», declara el examarillo.

Actualmente, con sesenta y cuatro años, sigue disfrutando de este magnífico deporte jugando en ligas amateur de su país. «Juego con los veteranos y todavía parezco un chico de veinte años» cuenta entre risas. Koke Contreras también busco hacerse hueco como técnico pero «no tuve mucho éxito, cuesta porque hay mucha presión». Con el tiempo, ha encontrado su espacio en la formación, aplicando a futuros jugadores su experiencia como profesional y buscando mejorar a los jóvenes de Chile para que puedan aspirar a lograr lo que el logró algún día. «Estoy en el Barnechea volviendo a amar el fútbol. He tenido desde el 2012 hasta ahora la posibilidad de ayudar, aconsejar y lanzar a varios jugadores que ahora están jugando en Primera, en Primera B... Me gusta este trabajo formativo y echarles una mano para que puedan cumplir el sueño que uno cumplió después del esfuerzo».

Que jugadores de este calibre después de tantos años continúen acordándose del tiempo que pasaron en la isla es un síntoma de la hospitalidad de la gente canaria, que no duda en acoger en ningún momento a cualquier jugador como un isleño más. El calor de la afición desde un comienzo es innegociable, pero hacer que perdure en los futbolistas es tarea del propio jugador. Con sus gestos de afecto, el chileno estará siempre en la memoria de la grada amarilla como uno de sus grandes arietes.

En el marco del 75 aniversario del club, recordar a las leyendas es rendir homenaje a aquellas personas que han forjado la historia y la identidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Koke Contreras fue sin duda, uno de esos ilustres que maravillaba partido tras partido a todos los asistentes del Estadio Insular. Sin embargo, este aniversario no solo celebra el pasado de la institución, sino que nos proyecta hacia un futuro lleno de retos que estarán por venir. Pero siempre recordando las huellas dejadas.

Temas

Especial 75 Aniversario UD Las Palmas