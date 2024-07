Jaime Mata: «Triunfar en la UD es un reto muy bonito para mí»

Iván Martín Chacón Marbella - Enviado especial Miércoles, 24 de julio 2024, 12:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Jaime Mata (Madrid, 1988) ha llegado a la UD Las Palmas con el propósito de aporar experiencia, entrega y trabajo. El delantero madrileño ya se ha integrado en una plantilla «unida» en la que todos reman hacia el mismo objetivo. Para Mata, triunfar en la UD sería «un reto muy bonito».

Bienvenido al club, a Gran Canaria y al paraíso, ¿por qué se decantó por la UD y no por otros pretendientes que habían puesto una oferta encima de la mesa?

Bueno yo creo que hay un componente muy importante y es el feeling con el club desde el primer momento. Es un equipo que siempre me ha llamado la atención, me ha sorprendido para bien en cuanto a instalaciones, jugadores, etc. Espero que se pueda hacer una gran temporada a base de trabajo y esfuerzo. En esa línea estamos todos y cada uno de nosotros.

Viene de lejos el interés de Luis Helguera en usted, ¿Cuál fue el detonante que tocó el director deportivo para convencerte de fichar por la UD Las Palmas?

Tuvimos una reunión en Madrid y él ha sabido persuadir. A parte del proyecto deportivo, también es importante esa ilusión que muestra la entidad. Las ganas, la manera de trabajar, es también lo que yo busco. Confío en el día a día y aquí creo que se hace bastante hincapié para obtener resultados. Todo eso fue lo que me convenció. Vamos bastante de la mano en la manera de trabajar.

¿Qué valoración hace Jaime Mata, jugador curtido en mil batallas, ante la falta de gol en la era de García Pimienta? ¿Qué cree que puede aportar usted al equipo para mejorar en ese aspecto?

Bueno es verdad que al final los goles es trabajo de todos. El fútbol es un deporte de equipo. Cuando pierden, pierden todos y cuando ganan, ganan todos. El año pasado se habló mucho de Las Palmas, quitando esas individualidades y calidad del equipo, pero es lo que tu dices... eso habla muy bien del club, del equipo y de la plantilla. Es verdad que los delanteros viven de los goles pero lo importante es que el equipo gane. Si eso se consigue todo, al final todos nos beneficiaremos.

Ha tenido ya varios minutos con la UD Las Palmas, ¿Se ve como nueve titular, cuáles son sus sensaciones para la liga?

Yo estoy trabajando para estar disponible. Lo hago lo mejor posible en cada entrenamiento para ser merecedor de ese puesto. Al final eso es decisión del entrenador. Yo tengo que hacer lo que está en mis manos: dar el 100% durante los entrenamientos, también en los partidos de pretemporada y plasmar lo que Carrión quiere ver en el campo en los futbolistas de carácter ofensivo. Si hago todo eso tendré más posibilidades.

Contra el Al-Sadd jugó toda la primera mitad como referencia en la punta del ataque generando ocasiones como un remate al larguero, ¿Siente que todavía le falta más pegada al equipo?

Ahora es verdad que no se pueden hacer muchos análisis porque, a excepción de los porteros, ningún jugador disputa el partido completo. En cuanto al bloque estamos todos rodando y rotando en los entrenamientos. Todavía no hay competición, lo primordial es acoplarse bien. Amueblar bien todas las piezas para poder encajarlas luego. Estamos haciendo cosas muy bien, pero aún nos queda margen de mejora porque hay que corregir algunos matices. Pero en ello estamos. Creo que nos falta un poco más de verticalidad, se lo achaco a la falta de piernas, para generar más ocasiones de peligro pero somos conscientes y es algo en lo que estamos tratando de mejorar.

Como buen killer, ¿se propone alguna cifra goleadora para la próxima campaña?

No (entre risas). Un entrenador me dijo una vez que los delanteros son como un bote de kétchup. Hay veces que aprietas y sale todo disparado, y otras veces no hay manera de que salga. Aquí lo importante es conseguir el primer gol y ya veremos como llegan los demás. Lo que más cuesta es abrir la lata, una vez conseguido, tengo confianza plena en mí mismo para lograrlo con mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio.

¿Cómo ha sido su integración en la UD Las Palmas?

Me estoy sintiendo muy cómodo porque a nivel de compañeros me lo están siendo todo muy fácil. La gente que llega nueva siempre tiene ese punto de dificultad en cuanto a la adaptación, pero es mejor si tienes este buen clima con unos compañeros 10 en el vestuario. Están haciendo todo muy sencillo, los que llevan más tiempo en el club colaboran y hacen que me sienta bien arropado.

¿Se encuentra cómodo con el nuevo entrenador, Luis Carrión? ¿Qué tal es como entrenador y como persona?

Al míster y cuerpo técnico pues igual, acaban de llegar se están habituando y tenemos que ir haciéndonos todos al grupo para triunfar. Las maneras de trabajar cada uno, isla nueva, gente nueva, salir de tu zona de confort y creo que en eso estamos. Considero que la pretemporada es muy importante para llevarlo a cabo. Poder estar en el stage de Marbella nos viene genial por el tema de la convivencia, para ir congeniando mejor e ir conociéndonos, porque cuanto más nos conozcamos, será mucho más fácil remar todos juntos hacia una misma dirección.

Se trata de un bloque prácticamente nuevo, pero a usted, viniendo de un estilo totalmente diferente al de la UD como es el del Getafe de Bordalás, ¿le debería de costar más en teoría?

Sí, total. Para mí es un reto. Vengo de José Bordalás pero antes de él he estado en numerosos equipos con diferentes planteamientos, mucho sistemas y diferentes formas de entender el fútbol y creo que me he adaptado bien. En esas situaciones, creo que el jugador tiene que ser inteligente para adaptarse al sistema pero no deja de ser un reto bonito para mí. Es verdad que la escuela canaria tiene una manera de juego muy marcada y ser partícipe es un orgullo para mí.

¿Cómo valora Gran Canaria, su gente y el club? ¿Cómo lo han recibido?

En la isla no he podido estar por la concentración de Marbella, pero ya he estado en Gran Canaria. Fui una semana de vacaciones con mi familia. Hablaba con ellos que la gente es muy cercana allí. Por la calle te encuentras personas predispuestas a ayudar, aportar su granito de arena para hacerte sentir más cómodo en la isla. Se agradece porque ir a un sitio nuevo a vivir cuesta. La gente me ha dejado las puertas abiertas.

Se une a muchos compañeros nuevos, ¿Con quién ha hecho más migas en el campo y vestuario?

Nos hemos enfrentado unos a otros. Es cierto que he compartido vestuario con Sandro Ramírez y en eso pues nos entendemos bien, es un apoyo para mí. Me está ayudando mucho a integrarme de una manera rápida en el grupo. Se lo tengo que agradecer.

Después de seis años en el Getafe, venía a aportar trabajo, ilusión y experiencia, ¿Podría ser su seña de identidad?

Totalmente. He sido y soy un jugador de equipo al cien por cien. Siempre priorizaré los resultados colectivos que no los individuales. Es mi forma de ver este deporte. Si el equipo va bien salimos todos ganando. Voy a dar experiencia al conjunto de jugadores y hacerles saber, y que sean conscientes, que lo más importante es el grupo. Si a nivel colectivo nos va bien, en el individual no va a haber problema.

Por último, tres palabras para definirse como jugador sobre el verde.

Sacrificio, compromiso y compañerismo.