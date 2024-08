¿Es un imposible ganar al Real Madrid?

La UD no vence desde febrero y para localizar la última derrota liguera del vigente campeón hay que retroceder a septiembre de 2023

La UD suma 16 jornadas consecutivas sin ganar en Primera. Y el Real Madrid acumula la friolera de 34 partidos enlazados sin perder, lo que constituye la tercera mejor racha histórica de siempre en la máxima categoría. Para localizar el último triunfo de Las Palmas hay que retroceder hasta el pasado 10 de febrero, cuando se impuso 2-0 al Valencia. Y el Madrid no cae desde el 24 de septiembre de 2023, tras perder 3-1 en su visita al Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Ya ha llovido.

Con estos parámetros, de un contraste brutal, resulta inevitable cuestionarse si es o no un imposible que la UD protagonice la hombrada que sería vencer al vigente campeón el próximo jueves.

Endrick, delantero del Madrid, celebra su gol al Valladolid. Efe

No se le ha dado bien el Madrid a la UD históricamente. Y los precedentes en el Gran Canaria tampoco invitan al optimismo. en las cuatro visitas que ha realizado el equipo blanco a Siete Palmas, tres victorias (1-2 en la 2023-24 y 2015-16 y 0-3 en la 2017-18) y un empate (2-2 en el curso 2016-17). Con todo, no se pierde de vista que el Mallorca ya fue capaz de poner contra las cuerdas a los de Ancelotti en la fecha inaugural de este campeonato en Son Moix (1-1) y que el Valladolid, pese al 3-0 encajado, se mantuvo en todo momento en el partido disputado en el Bernabéu. No terminan de ofrecer su mejor versión Mbappé y compañía, lo que alimenta las aspiraciones propias de reventar la quiniela.

Sandro contempla el festejo del Leganés tras el 1-0. Efe

Carrión ya dijo en su presentación que quiere una UD «que vaya a ganar a cualquiera», sin discriminar adversarios. Y el Madrid entra en el cupo del preparador catalán.

Ancelotti, técnico del Madrid, da instrucciones a Valverde. Efe

Ahora bien, todo pasa por mejorar un balance defensivo muy deficitario, con cuatro goles encajados en las dos primeras jornadas y un Cillessen estelar con paradas que han evitado mayores correctivos. Si se le cierran los caminos al Madrid y se alinean los astros, con acierto arriba y exprimiendo un factor ambiental que será favorable, las opciones se multiplicarán. Y como soñar es gratis, en Barranco Seco arrancan la semana pensando en grande.