«Gracias a Ramírez la UD llegó antes a los 60, 65 y 70 y ahora a los 75 años»

Entró en la UD a finales de la década de los setenta por azares del destino. Desde entonces, ahí sigue como un colaborador discreto y eficaz, testigo vivo de la historia contemporánea de la entidad y que ha vivido en primerísima línea. Controlador de taquillas, delegado de equipo y de campo, colaborador en el departamento de relaciones públicas y empleado multiusos en general («estaba para lo que hicera falta y hasta de mi bolsillo llegué a comprar garrafas de agua para los jugadores cuando en el club no había dinero ni para folios»), Norberto Rodríguez (Moya, 1959) es voz ineludible ahora que la UD está de aniversario.

-Hable del origen de todo, de cómo ingresa en el club.

-Corría la temporada 1978-79. Ya trabajaba en el Colegio Salesiano e iba a buscar las invitaciones del fútbol a Pío XII. El club cedía entradas para los alumnos, para que fueran al fútbol. Don Jesús García Panasco era antiguo alumno de los Salesianos. Una tarde me preguntó que si me gustaba el fútbol. Le contesté afirmativamente y me invitó a colaborar y me puse a sus órdenes para lo que pudiera necesitar de mí. Recuerdo que mi primera misión fue controlar los accesos de la puerta 0 del Insular, por la que accedían invitados, representantes políticos... Y, la verdad, faltaba un poco de seriedad para evitar que se colara gente que no tenía ese privilegio. Don Jesús me dijo que llevara veinte garbanzos y veinte judías. Los garbanzos eran para contabilizar la gente del Cabildo y las judías eran para llevar la cuenta de los otros compromisos del club. Me dijo que con veinte y veinte me iba a sobrar. Y cuando llegué el lunes después del partido a su despacho a rendirle cuentas y le dije que con eso no me dio ni para empezar y le advertí de que entraba casi el triple de gente que la que debía hacerlo me dijo que ahí me quedaba, que iba a terminar la temporada. Así fue y luego fui cambiando de función. Me metí en la cadena de filiales con Ángel Fierro o Pedro Castellano y acabé, con el paso del tiempo, en el primer equipo.

Con el legendario Miguel Muñoz. / Dando entrada a Orlando Suárez. / Mano a mano con Carnevali.

-Se dice pronto: 46 años en la casa.

-Cuando empecé con las taquillas estaba Atilio Ley de presidente y sí, se dice pronto si uno mira atrás. Entré con 18 años y aquí sigo. Más de media vida. Y con mucho orgullo y satisfacción por la modesta contribución que he podido hacer en las tareas que me han asignado.

-¿Y qué secreto hay para esta durabilidad de récord?

-El Capi Aparicio me dijo una vez, echándome una mano por encima del hombro, que si quería estar mucho tiempo en la UD que en el vestuario había que oír, ver y callar. Que la caseta era una tumba. Y nunca me he saltado ese código de respetar lo que allí pasa sin filtrar nada. Imagine en casi 50 años lo que he podido vivir y presenciar yo en el vestuario de la UD con jugadores, entrenadores, directivos... Nunca he tenido ningún problema con nadie.

Junto al Turu Flores. / En el vestuario del Insular, con Pedro Vega, Tomás y Bernaus. / Agasajando en el Gran Canaria al recordado Pascual Calabuig.

-Siguió a rajatabla lo que le dijo Aparicio y eso le convierte en historia viva de la UD.

-Para mí es una satisfacción muy especial llevar unido al club todo este tiempo.

-Con ascensos y tiempos felices y otros menos buenos.

-Hemos tenido de todo. Uno siempre trata de quedarse con lo positivo, pero sí, hubo momentos complicadísimos. El descenso a Segunda de 1983, tras más de veinte campañas seguidas en Primera, fue algo muy duro. Y en los noventa, cuando nos fuimos a Segunda B, se entró en una fase muy delicada y negativa. Lo pasamos muy mal. Pero supimos recuperarnos. El ascenso de 1996 en Elche con Pacuco, el retorno a Primera con Kresic en el año 2000, en 2006 subiendo a Segunda con Juanito ganando la eliminatoria al Linares, después de un partido de ida allí en el que nos tiraron piedras y pasamos miedo físico...

-¿Qué personas le han marcado más en este tiempo?

-Don Carmelo Campos lo ha significado todo en la historia de la UD y desde el mismo momento de la fundación, con aquella alineación indebida que hizo a propósito para beneficiar a la UD. Un caballero de pies a cabeza. Le recuerdo ya en sus últimos años en el club que me llamó, sabiendo que coleccionaba objetos de la UD, y me regaló varios detalles muy valiosos. Fue un gesto de su parte que me llegó al corazón.

-Porque de su colección sin igual de fotografías, equipaciones o banderines relacionados con la UD poco queda por añadir...

-Es un orgullo. Tengo la camiseta con el número 9 de Germán, la de Tonono en su último partido con la selección... Si me pongo a especificar lo que ha podido reunir no acabamos nunca.

-Del Insular a un estadio que, tras la reforma, acogerá partidos de un Mundial, del Barranco Seco antiguo al complejo vanguardista de ahora...

-En Barranco Seco antes no había agua caliente. Ahora hay de todo y más. Uno nunca se olvida del Insular, pero la vida cambia y tenemos que sentirnos orgullosos del Gran Canaria.

-75 años de vida de la UD y camino de los 20 de presidencia de Miguel Ángel Ramírez.

-Gracias a nuestro presidente la UD puede celebrar ahora los 75 años de vida, como antes ya pudo celebrar los 70, los 65 o los 60. Cuando llegó al club se debían más de 70 millones de euros en Segunda B y se nos había cortado el suministro de agua por impagos. Hay que tener memoria y saber valorar lo que ha hecho por la UD. Es el mejor presidente de la historia sin discusión alguna.

-Nunca cobró del club y no piensa jubilarse. ¿De donde saca tanto carrete?

-No dependo de la UD porque tengo mi trabajo y siempre he estado en el club por mi sentimiento, porque lo llevo en el corazón. Así pienso seguir. Nuestro presidente me ha dicho que sigue confiando en mí y eso me llena de responsabilidad y ganas para estar a disposición de lo que quieran de mí, como ha sido desde que don Jesús me habló en 1978.

