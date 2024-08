UD y Sevilla firman un empate frenético

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 16 de agosto 2024, 22:40 | Actualizado 23:00h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La UD Las Palmas volvía al Estadio de Gran Canaria, recinto en el que no se ganaba desde febrero del presente año, para afrontar una nueva temporada cargada de ilusión y esperanza. Se estrenaba Luis Carrión al frente del equipo amarillo en un partido oficial y la verdad es que no defraudó. El grupo dio la cara ante un Sevilla hecho para estar peleando por estar arriba a final de campaña, aunque con cosas por mejorar.

En los primeros compases del choque el conjunto grancanario intentaba imponer su juego con calma y cocinando las jugadas a fuego lento. Sin embargo, la primera llegada a puerta contraria sería para el Sevilla, con un gran disparo de Ocampos y respuesta inmediata de Cillessen. Acto seguido, las abarrotadas gradas del Gran Canaria presenciarían una buena internada de Marvin Park luego de una obra de arte de Alberto Moleiro, lo que provocó el primer córner del partido.

Pero el Sevilla de García Pimienta había ido con todo de entrada. Con un once muy competitivo, sacaba el míster catalán toda la carne sobre el asador. Su equipo no paraba de intentarlo con una presión muy alta sobre los defensores amarillos que, en ocasiones, se veían obligados a desprenderse rápidamente del balón. Uno de las características propias del ex técnico amarillo.

Mientras, el encuentro seguía con su ritmo lento y con imprecisiones por parte de ambos equipos, algo simbólico, ya que estamos en la primera jornada de liga. Lukebakio, de lo más incisivo y destacable de la primera mitad por parte del conjunto andaluz. En el minuto 13, un jugadón individual de Moleiro desencadenaríoa el primer remate a puerta de la UD Las Palmas. El 10 desbordó con gran desparpajo al rival hasta meterse en el área, pero con un chut débil pudo detener con facilidad Nylland. El lateral zurdo del Sevilla FC, Pedrosa, desde lejos probó con un gran golpeo que casi sorprende a Cillessen. Por suerte, su balón se marchó desviado.

El propio meta holandés cometería un fallo de infantiles. Un error garrafal del meta amarillo que estuvo a punto de aprovechar el delantero del equipo andaluz. Tan solo un minuto más tarde, el veloz Pedrosa recorrió toda la banda izquierda para llevarse en velocidad a un Marvin que nunca logró alcanzarle, para culminar con un centro que propició el primer gol del partido. El central Álex Suárez con mala fortuna despejó el balón hacia propia meta. A raíz de ahí, el equipo de Carrión tenía que venirse arriba. Lo intentaba, sobre todo, desde el costado zurdo con los caramelitos de Álex Muñoz. Al tiempo que el meta holandés hacía que el público del recinto de Siete Palmas se impacientara cada vez que el holandés tocaba la pelota con sus pies. En el 35 llegaría la más clara del partido para los locales, Oli McBurnie, estrelló el balón en la madera tras un centro ajustado de Marvin Park. Llegó a tocar ligeramente el guardameta Nylland para evitar el gol del empate.

Pero la UD generaba buen juego al más fiel estilo Carrión y el escocés esta vez no perdonó. Tras un centro chut de Kirian Rodríguez desde el costado derecho, la tocaría levemente para que entrara al fondo de las mallas del arco sevillano. Al descanso, tablas en un Gran Canaria con 24.843 almas, que auguraba una segunda mitad trepidante.

Los segundos 45 minutos empezaban con la misma tónica que comenzaría la primera. Ritmo pausado y carburando a fuego lento jugadas de ambos conjuntos, pero con un toque más rápido y vertical de la UD. DIsparo de Moleiro minuto 57, respondió con una gran estirada Nylland. Pero no iba a ser color de rosas el inicio liguero para la UD. En el 61, Juanlu remataría un centro de Isaac Romero que solo tuvo que empujarla. Fallo de marcaje de toda la zaga amarilla en un contragolpe brutal. Otra vez a remar Las Palmas. Carrión daría aire fresco al equipo con triple cambio, dando entrada a Scott McKenna, Sandro y Manu Fuster, en sustitución de Enzo Loiodice, Jaime Mata y Álex Muñoz.

Se llegaba al minuto 70 y la UD lo intentaba con ahínco en lo que llegaba el gol de Sandro Ramírez para quitarse un gran peso de encima. Pues leva los mismos goles que toda la temporada anterior. marcaba el gol del empate. Gran pase de Javi Muñoz en profundidad al hueco que supo aprovechar para enviarla a la red tras sortear hábilmente a su defensor. La tuvo Lukebakio. Al contraataque el Sevilla hace mucho daño, puesto que el repliegue en defensa de los amarillos no estaba bien coordinado. Buen despliegue físico de McBurnie que se dejó la piel en la segunda mitad. En los últimos minutos Cillessen atajaría dos goles prácticamente hechos del Sevilla.

Temas

Sevilla FC