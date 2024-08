Flick busca levantar a un Barça con pocos refuerzos

DANIEL PANERO Jueves, 15 de agosto 2024, 22:52 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Barcelona comienza la temporada con la principal novedad de Hansi Flick. La era Xavi Hernández ya es historia. El técnico catalán dejó el cargo a final de curso y su lugar lo ha ocupado un entrenador metódico, con fama de exprimir físicamente a sus jugadores y que llega con la firme idea de levantar a uno de los clubes más poderosos de Europa. Ese será el principal objetivo, volver. Los culés cuentan con toda la estructura del pasado año y además han sumado a Dani Olmo, un viejo anhelo azulgrana que deberá sumar gotas de calidad en los últimos metros a una plantilla que tendrá en La Masia su principal punto de apoyo un año más.

«Gané algunos títulos con el Bayern de Múnich y me gustaría seguir este camino en Barcelona. Podemos conseguir muchas cosas juntos y esto es lo más importante», afirmó Hansi Flick a finales de mayo cuando fue anunciado como entrenador del Barcelona. Ese día ya quedó claro que frases como «estamos en construcción» no iban a estar en su vocabulario y que la meta de ahí en adelante no podía ser otra que la de ganar. Esa es la premisa que tenía Joan Laporta cuando le contrató y la que se marca un Barça que parece haber recuperado la ilusión gracias a la buena pretemporada cuajada por el equipo.

Y es que a falta de pan, buenas son tortas. Los culés han pasado de la amargura de ver cómo el mercado les da la espalda a ilusionarse con lo que viene procedente de la cantera. Flick ha puesto en Estados Unidos a jóvenes talentos y han emergido jugadores válidos para el primer equipo, como Marc Bernal, Marc Casadó o Pau Víctor. La irrupción de los dos primeros ha provocado la salida de Oriol Romeu cedido al Girona y también que se paralice la llegada de un pivote defensivo, otrora posición clave para lograr el ansiado equilibrio que tanto faltó el pasado curso.

Marc Bernal, Héctor Fort, Pau Víctor o Marc Casadó son algunos de los nuevos jóvenes con los que cuenta el técnico alemán

La Masia está presente con nuevos jugadores y con otros que ya este año harán de veteranos. El Barça se encomienda esta temporada al crecimiento de Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Fermín López y a la recuperación física que deberán hacer Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Ronald Araujo y Ansu Fati, todos lesionados en el inicio de curso. Y es que la enfermería puede ser clave un año más.

Flick sabe que cuenta con mimbres de sobra para llevar a cabo su idea de juego, pero que muchas de sus piezas en la parcela ancha vienen de firmar una temporada marcada por los problemas físicos, algo que preocupa en Can Barça. «Creo que en el centro del campo ya tengo suficientes efectivos», dijo el técnico, no obstante, durante la pretemporada.

Un mercado largo

Recuperar a los lesionados será clave para que el Barça pueda llevar a cabo con garantías el 'método Flick'. El ex del Bayern suele disponer un 4-3-3 que en algunas fases pasa a ser un 4-5-1. Para ello, podrá contar en la parcela ancha con De Jong, Gündogan, Gavi, Pedri, Fermín López, Marc Casadó y Marc Bernal, además de la posible alineación en la mediapunta de Dani Olmo.

Todos esos jugones estarán al servicio de un tridente ofensivo que está condicionado a la llegada en lo que queda de agosto de un extremo en el perfil zurdo. El club azulgrana no tiene prisa, sabedor de que tiene en la plantilla a Ferran Torres, Ansu Fati, Vitor Roque, Raphinha y Pau Víctor. Para poder entrar primero hay que dejar salir.

El Barça empezará la temporada una vez más con muchas carpetas abiertas en el mercado. Deco y Joan Laporta, que se ha tenido que arremangar, siguen trabajando para convencer a Nico Williams y tienen además otra tarea fundamental que es la de encontrar salida a jugadores que no cuentan para Flick o que tienen un salario elevado. Futbolistas como Clement Lenglet, Vitor Roque, Ansu Fati o Iñigo Martínez están en la rampa de salida y a ellos se podrían sumar futbolistas que cuentan con un cartel importante y que podrían suponer un destacado ingreso para las debilitadas arcas del club. Los culés inician el curso con pocas novedades sobre el césped, pero con la ilusión de tener un nuevo 'sheriff' en el equipo dispuesto a devolver al Barça a la cima.

