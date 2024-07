«La UD es de mi estilo porque le gusta jugar a la pelota»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de julio 2024, 13:48 | Actualizado 14:04h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«He venido con ganas de hacer un buen año aquí. La UD es de mi estilo porque le gusta jugar la pelota». Así se expresó hoy Adnan Januzaj en su presentación como nuevo jugador de la UD.

Cuestionado por su preferencia a la hora de actuar, expuso:

«Soy polivalente, puedo jugar en cualquier posición, izquierda, derecha, de diez y me siento cómodo donde pueda ayudar al equipo».

«Quiero hablar en el campo. Quiero disfrutar y recuperar mi mejor versión y estoy convencido de que lo voy a hacer. Me apetece demostrar a la gente todo», añadió.

Sobre sus referencias de la UD, dijo: «Era un equipo duro y tocaba correr detrás de ellos , he venido aquí porque me han hablado muy bien como Willian José o De la Bella. No fue complicado venir».

Sobre su disponibilidad de cara al inicio de Liga fue rotundo: «Al 100%».

«Nos dará un salto de calidad», dijo sobre él Luis Helguera, director deportivo del club.

