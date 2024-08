Lo que le espera al Real Madrid en el Gran Canaria: once guerreros y una caldera

La UD, escoltada por toda su afición, peleará la primera victoria del curso este jueves a las 20.30 horas | El recinto de Siete Palmas estará lleno hasta la bandera y alentará hasta que no haya voz

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 28 de agosto 2024, 11:31

Gran Canaria será tierra hostil para la galaxia blanca este jueves (20.30 horas). Que vengan las estrellas que quieran, que habrá batalla. En Siete Palmas habrá once guerreros y, en todos sus costados, una caldera amarilla que convertirá la visita de los de Ancelotti en un infierno. La UD, que busca todavía la primera victoria de la temporada, espera dar la sorpresa ante el vigente campeón de Liga.

No será fácil. Ni mucho menos. Tumbar al Real Madrid exige muchos sacrificios y también minimizar errores propios. Si ya de por sí el conjunto blanco tenía dinamita arriba, ahora suma a Mbappé, un velocista con una calidad apoteósica con el balón. No estará Jude Bellingham, el mejor jugador de Ancelotti la campaña pasada, por lesión. Kylian, Vinicius, Modric y compañía amenazan el Estadio de Gran Canaria. Pero habrá tortas por los puntos. Carrión y Las Palmas no piensan regalar absolutamente nada.

Las estrellas pequeñas viven más tiempo que las grandes, que se acaban apagando antes. Eso intentará hacer el escuadrón isleño: difuminar la calidad del equipo de la capital con trabajo e intensidad. Las ayudas serán fundamentales en defensa y arriba habrá que aprovechar cada llegada para tratar de hacer sangre a Courtois.

Ceballos y Moleiro, en el Gran Canaria. C7

En la vida no siempre gana el más grande ni el más fuerte. Y en la Galería de Florencia miles de personas observan con asombro, cada día, el perfecto David que Miguel Ángel esculpió con tremenda maestría. El pequeño David, cuenta el mito, abatió al gigante Goliat gracias a su ingenio. A veces, los músculos no son todo.

La campaña pasada, la UD fue capaz de vencer al Atleti en casa y de plantar cara al Barça y salir con la cabeza alta contra Madrid (1-2), que remontó el gol inicial de Javi Muñoz con sendos tantos de Vinicius y Tchoaméni en la segunda parte. Esta vez, sin García Pimienta y con Luis Carrión a los mandos, los grancanarios tendrán una nueva oportunidad de sorprender al mundo entero.

En el once titular no se esperan muchos movimientos, como bien dejó caer Carrión en sala de prensa. En la portería permanecerá Cillessen, que intentará echar el cerrojo y dejar su arco a cero por primera vez. Atrás, Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol parecen fijos, pudiendo descansar Álex Muñoz para dar entrada a Sinkgraven. Por delante, un trivote con Kirian, Loiodice y Javi Muñoz tratará de imponer el ritmo de partido. Moleiro y Marvin por las alas. McBurnei se pegará con Rudiger y Militao. Sandro podría aportar piernas frescas desde el banquillo. Que ruede la bola.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Cillessen; Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol, Sinkgraven; Javi Muñoz, Kirian Rodríguez, Enzo Loiodice; Marvin, Moleiro y McBurnei.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rudiger, Mendy; Tchouaméni, Modric, Valverde; Brahim, Vinicius y Mbappé.

Árbitro: Busquets Ferrer (comité balear).

Estadio de Gran Canaria, 20.30 horas, Movistar.

