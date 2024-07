Iván Gil: «La forma de jugar de la UD es lo que yo busco para disfrutar del fútbol»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de julio 2024, 09:23 | Actualizado 10:01h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Calidad y polivalencia para el centro del campo. Iván Gil, medio procedente del Andorra, se presentó en sociedad este jueves en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco prometiendo batalla y compromiso por su nuevo escudo. Debutará en Primera División y lo hará cargado de ilusión, con unas ganas tremendas de dar el salto de categoría.

«Los primeros días están siendo muy buenos, me han acogido muy bien y el trato es muy bueno», dijo Iván Gil en Barranco Seco. «Las sensaciones están siendo buenas, alternando sesiones para meternos el ritmo de competición y ya apretaremos y nos conoceremos más en Marbella», continuó.

«Me estoy adaptando bien, contento y feliz de estar aquí. El estilo y el modelo de juego de Las Palmas es muy bonito y se complementa mucho a mí», expuso el centrocampista en su presentación.

«La forma de jugar que tienen aquí, con el balón, es un estilo que se asemeja a lo que yo busco para disfrutar y seguir creciendo como futbolista», indicó Gil.

Puede jugar en varias posiciones y le sobra calidad para ello. «Me considero un jugador versátil, que puede jugar en muchas posiciones. Me encuentro cómodo entre líneas», se definió como jugador. «Cuando llegas a este entorno de Primera en un club como Las Palmas se me está haciendo hasta larga ya la pretemporada, quiero que empiece la Liga. Estoy preparado para ayudar al equipo», afirmó el futbolista de la UD Las Palmas.

Al ser cuestionado por su trabajo con Éder Sarabia, indicó que se adaptó muy bien y que le habló muy bien de la UD.

«Todos son muy buenos, pero hay algún jugador como Enzo, Moleiro o Sandro que me gustan mucho. Es un grupo de jugadores muy bueno, no me puedo quedar solo con tres futbolistas», comentó en sala de prensa Gil.

«El modelo de juego es muy atractivo, cuando superan la línea de tres cuartos intentan buscar portería y eso hace que se pueda estar ahí arriba», concluyó Iván Gil en sus primeras palabras como jugador amarillo.

Luis Helguera, director deportivo amarillo, le definió como un «jugador versátil que puede jugar por fuera y por dentro, con buen golpeo y mucha calidad técnica».

UD Las Palmas