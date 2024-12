Martínez: «La Real es el equipo más completo al que nos vamos a enfrentar»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 13 de diciembre 2024, 08:58 | Actualizado 09:43h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«La Real es el equipo más completo al que nos vamos a enfrentar», así de tajante fue el entrenador de la UD Las Palmas, Diego Martinez, en la rueda de prensa previa al partido frente a la Real Sociedad de este domingo a las 17.30 horas en el Reale Arena.

«Es un referente español en los últimos años. Además viene en una dinámica muy buena con grandes jugadores y un buen entrenador. Un club con estabilidad e ideas muy claras. Espero un partido vibrante. A nivel de juego de los más completos que vamos a enfrentar«, expuso el técnico.

Lo físico y mental va todo de la mano: «Llevamos tres semanas con el estado anímico alto, más allá de las sanciones tenemos jugadores que no sabemos si vamos a poder contar con ellos por inflamaciones y molestias musculares. Con tanta competencia interna es complicado hacer una alineación«.

Cuestionado por la delantera, sabiendo que Fabio Silva es baja, dijo: «Hay que ir variando estructuras porque tenemos plantilla a un nivel muy alto». Al tiempo que dio especial relevancia al tema de la competencia interna: «Necesitamos a todos, los jugadores con menos minutos lo han aprovechado«.

Llega la hora de los arietes: «McBurnie estuvo muy bien el día de Europa. Marc está bien, pero no me lo tomo como que dependa de mí. Aquí juega el rendimiento. Es difícil hacer un once. Jaime Mata también está teniendo una actitud extraordinaria. Juegue quién juegue va a dar lo mejor. Estamos preparados para la batalla».