Diego Martínez, sobre la posible cesión de Herzog: «Estamos comprometidos con su desarrollo»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de enero 2025, 09:24 | Actualizado 10:17h.

La UD quemará los turrones este domingo, a las 11.00 horas, contra el Elche en el Martínez Valero para intentar meterse en los octavos de final de la Copa del Rey. Y Diego Martínez quiere que los suyos empiecen como mismo acabaron el año 2024: ganando. Habrá bajas y, por ejemplo, no podrá estar McBurnie, que se presuponía que iba a ser titular. Al mismo tiempo, el técnico gallego habló de las salidas de Fabio González, Iván Gil y la posible cesión de Juanma Herzog.

Habrá que ver cómo vuelven los futbolistas tras las vacaciones. «Son partidos distintos porque cada equipo plantea cosas diferentes. Pero el Elche está en un gran momento, en muy buena dinámica. Tienen un gran campo, con historia y podría ser un partido de Primera División. El parón de Navidad siempre cuesta», inició Diego Martínez en la primera rueda de prensa de 2025.

Enfrente, en el Elche, viejos conocidos como Sory Kaba, Pedro Bigas y el entrenador Éder Sarabia. «Quizás conozcan ustedes mejor a Sarabia. Conoce esta casa, con todo lo que eso significa porque siempre es bueno conocer el otro lado. Lo está haciendo bien. Será un encuentro complejo y atractivo», expuso sobre Éder Sarabia, técnico del Elche. En tanto en cuanto al adiós de Fabio, el técnico amarillo quiso darle las gracias.

«Agradecer a Fabio todo lo de este club. Ha estado integrado hasta el último día. Luis me dijo que le había dicho que quería buscar minutos y salir. Sé que hemos empezado el mercado, pero no soy el director deportivo. Salgan o no salgan jugadores, la dirección deportiva tiene visión a medio y largo plazo, están atentos. Creo que estamos bien cubiertos. Hemos incorporado a Sergio Viera. Yo tengo que optimizar los recursos que tenemos. A partir de ahí siempre aspiramos a gestionar circunstancias que se dan en todos los equipos y todos los mercados. Somos un club dinámico y vivo. Todavía queda un mes…», comentó Diego Martínez en el Estadio de Gran Canaria.

Cargado de ilusión y sin temores, Martínez recuerda cómo estaba su grupo y lo que han cambiado las cosas en tan poco tiempo. «Si fuese por miedo, no estaría ni hablando aquí. Recuerda la primera rueda de prensa… Nosotros no funcionamos desde el miedo, sí desde la adaptación. Todo lo que pasa, conviene. Hemos ganado seis de nueve en Liga y eso es algo extraordinario. Pero no podemos usar lo extraordinario como referencia. Tenemos muy claro de dónde venimos y lo que queremos llegar a ser como equipo. Si los resultados van bien, se harán lecturas positivas sobre el parón y, si van mal, negativas. Tenemos retos muy bonitos por delante», analizó el preparador vigués.

«Humildad y ambición máxima, pero con el foco en el presente. Competiremos. Las circunstancias son distintas. No venimos de jugar. Cada vez que avanzas rondas es más difícil. Ellos juegan en casa y estamos hablando de un club que podría estar perfectamente en Primera División», volvió a halagar al Elche.

Al ser cuestionado sobre si habrán fichajes, dijo que la plantilla «es mejorable» y que «aspiramos a mejorar». «Si el club considera que podemos incorporar algo que nos ayude, así será», matizó.

«Hemos puesto siempre la carne en el asador. En Copa y en Liga. Elegimos a los once jugadores que creemos oportunos para ganar los partidos. Hemos tenido jugadores que vienen de tener fiebre y molestias, que no van a poder estar», comentó sobre la enfermería.

«Estamos comprometidos con el desarrollo y la formación de Juanma Herzog, para nosotros es muy importante», expuso sobre la posibilidad de que el canterano tinerfeño se marche cedido para seguir creciendo. En la misma línea, al respecto de Iván Gil y su ya salida oficial al Eibar, indicó que «en esa posición teníamos mucha gente» y que el hecho de que no haya debutado en Liga es «una anomalía».

«Creía en él, tiene mucha técnica, pero el contexto era el número de jugadores que tenía en esa misma posición. A partir de ahí habló con el club y es una decisión inteligente dadas las circunstancias. Es buena para él y también para el equipo», comentó.

Asimismo, descartó a Oli McBurnie para la cita debido a que lleva «tres días con fiebre» y que sería un «riesgo» pedirle esfuerzos. Tampoco estarán Viti Rozada ni Essugo. Al mismo tiempo, confesó que hay otros dos o tres futbolistas que han estado con gripe y que tienen complicado participar. «Hemos hecho muchos viajes, tenemos los virus de todos lados», dijo entre risas.

«Aquí la última palabra la tiene don Miguel Ángel Ramírez. El presidente de este club», dejó claro al respecto de la lista de la compra y de la de bajas.

Temas

Copa del Rey de Fútbol