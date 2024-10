Diego Martínez saca de la UCI y del descenso a la UD Las Palmas

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 26 de octubre 2024, 19:30 | Actualizado 19:53h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La luz que más fuerte brilla es aquella que se ve al final del túnel. La melancolía de tiempos mejores y el camino de barro que ha tenido que superar la UD Las Palmas para salir de los puestos de descenso ponen todavía más en valor lo que ha conseguido, de inmediato, Diego Martínez. Su llegada a la isla ha sido una bendición. Un solitario gol de Álex Muñoz, desatado de cara a portería -ya lleva tres tantos este curso-, sirvió para doblegar a un Girona (1-0) mermado por las bajas pero que disputa la Champions League. Y, con estos seis puntos de seis posibles con el entrenador gallego, parece haberse acabado la agonía.

En un inicio dubitativo, con Manu Fuster por Januzaj, que se cayó a última hora del once por lesión, anularon un golazo a van de Beek por un ligero manotazo a Álex Suárez. Diego Martínez solo cambió al extremo derecho. Intentaba encontrar la UD la pelota, pero a los de Míchel también les gustaba el juguete y no querían compartirlo. Pese a las bajas del combinado catalán, no sería fácil. O, al menos, eso pretendían los visitantes.

Con Manu Fuster en la creación y Essugo en la destrucción Las Palmas se iba asentando sobre el césped del Estadio de Gran Canaria. Todavía sin aparecer Moleiro ni Kirian, Diego Martínez pedía descaro a los suyos. Avisó Álex Muñoz con una volea alta en el minuto 23. Se acercaba más a Gazzaniga la UD, pero tuvo que aparecer Cillessen, acto seguido, para evitar el gol de Arnau Martínez tras un centro al segundo palo y un remate del lateral diestro del Girona.

Dário Essugo, en un lance del juego. Cober

Creyó más Las Palmas. Y también le puso más empeño. Mordía para robar e iba con más jugadores al ataque que su enemigo. Así pues, en una de esas, un centro de Viti desde la derecha, peinado por un defensor, le cayó a Álex Muñoz dentro del área para fusilar a Gazzaniga (1-0, min. 42) y celebrar su segundo tanto en menos de una semana. De lateral a lateral la bola antes de besar la red. El Gran Canaria rugía.

Tras el intermedio, con el ambiente algo más caldeado y varias protestas al árbitro, el Girona quería agarrarse al partido. No terminaba el conjunto insular de sostener el juego en la sala de máquinas y Martínez quería domar para marcar el gol de la tranquilidad. Moleiro no tenía su mejor día y Fuster se iba difuminando con el peso del enfrentamiento.

Lluvia y refresco

Comenzaban a caer lágrimas desde el cielo al verde del Gran Canaria. Tras la lluvia llegaron los cambios. Sandro y Javi Muñoz saltaron al césped para dar oxígeno en el minuto 59. Fuster y Campaña dejaron sitio, ya algo fatigados y con muy poca presencia en el fútbol local. Kirian se adueñaba en la zona de tres cuartos y Essugo también se soltaba más en ataque. El portugués dio un pase de terciopelo a Sandro en una baldosa, pero el ariete no se atrevió a golpear a portería. Su pase hacia atrás lo cortó la defensa. Podía haber sido la sentencia. A veinte para el final, McBurnie relevaba a Fábio Silva, ovacionado al salir del campo.

Lo que tenía que hacer Las Palmas, lo hizo. Ni el fallo clamoroso y sin portero de Moleiro, que la mandó fuera cuando estaba absolutamente solo luego de un pase de Sandro Ramírez dentro del área, manipuló el devenir del resultado (1-0). La llegada de Diego Martínez ha sido oro para una UD que logró, con su segundo triunfo consecutivo, salir de los puestos de descenso. Seis puntos de seis posibles. Qué bueno que llegaste, Diego.