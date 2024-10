Diego Martínez, contundente: «Aquí no cuentan los nombres, lo que importa es el escudo»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 19 de octubre 2024, 10:29 | Actualizado 11:12h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La UD Las Palmas necesita resurgir de sus propias cenizas y acudirá a Mestalla para medir fuerzas contra el Valencia, rival directo en la pelea por la permanencia, con la convicción de lograr el primer triunfo de la temporada. No ganan los de amarillo desde el pasado mes de febrero y son ya 23 encuentros de manera seguida sin conocer el triunfo -juntando las etapas de García Pimienta y Luis Carrión-. Con Diego Martínez nace una nueva esperanza. Pero habrá que dejarse el alma en el campo.

«Nosotros somos una parte más de este equipo y queremos, desde la unión, como dice la historia, ser competitivos. Fiel a nuestras fortalezas, que las tenemos y que sepamos que dentro de un partido hay varios», comenzó el preparador de Las Palmas.

Confianza en los suyos. «He visto una plantilla muy profesional, consciente de la situación y con ganas de mejorar aquellas cosas que necesitamos para ganar partidos y sumar puntos. La predisposición ha sido magnífica y este es el camino para mejorar en el día a día. En el fútbol influyen muchas cosas para lograr resultados: el rendimiento, que el rival no tenga su mejor rendimiento y esa parte de azar, que tendremos que reducir a lo mínimo. Nos focalizaremos en lo que podemos controlar, en el día a día. Ojalá tengamos ese acierto y mentalidad, y que esa dosis de azar pueda estar de nuestro lado», continuó Diego Martínez en Barranco Seco.

«Nos quedan dos entrenamientos y puede haber cambios. Y no quiero que dentro de una semana me comentes: me dijiste una cosa y era otra. Habrá jugadores que estén y que otros no, pero aquí no importan los nombres. Importa el escudo. El once no tanto, sí los que van a participar, ya sea 20 o 90 minutos. Los necesito a todos, también a los que no jueguen, ya sea desde Valencia o desde Gran Canaria. Empezaremos un camino largo e ilusionante, debemos obviar el ruido externo», dijo al ser cuestionado por la enfermería y el estado de Sandro Ramírez.

Tiene plantilla para lograr el objetivo y prefiere aparcar hablar de fichajes en inivierno. «Es muy pronto para hablar del mercado de invierno. Si empezamos a pensar desde octubre... Tenemos una plantilla para sacar rendimiento. Cuando llegue el momento, los gestores del club ya lo analizarán. Tenemos que hacernos como equipo, ha habido muchas incorporaciones», indicó el técnico de la UD Las Palmas.

«El juego es un todo, cuando tenemos y cuando no tenemos el balón. Todo va de la mano. Es muy importante el comportamiento de los jugadores más alejados, el apoyo y la profundidad cuando tenemos la pelota. Tenemos que mejorar a nivel defensivo que nos permitan ser más competitivos. Lo importante es que desarrollemos nuestras fortalezas. La UD es un equipo asociativo y con nivel técnico alto, esas son nuestras fortalezas. No creo mucho en un Napoleón que venga a solucionar todos los problemas. Pero sumando mejora en cada uno podemos tener lo que necesitamos», afirmó el entrenador amarillo.

El trabajo anímico resulta indispensable en un equipo que, con tanto tiempo sin vencer, ha ido perdiendo moral. «Intento felicitar y mejorar la autoestima de tu equipo, que es algo muy importante. Corregir y reforzar lo que mis jugadores hacen bien. No solo con Marc, con Fábio, Oli McBurnie, Sandro o Mata... creo que su predisposición ha sido muy buena. Tenemos mucho tiempo por delante, todos van a tener la posibilidad de mejorar su rendimiento y de participar», expuso sobre la delantera.

«La estrella es el equipo», dijo al ser preguntado por la 'estrella' Moleiro. «Ha trabajado muy bien, pero como el resto de la plantilla. Sería injusto hablar de un nombre particular. Todos han puesto todo de su parte. La plantilla tiene conciencia, es muy profesional y que necesita un buen resultado para desarrollar todo su potencial», comentó Martínez.

El parón ha sentado bien para adaptar conceptos y conocer bien a la plantilla. «Los entrenamientos son distintos cuando hay parón por selecciones. Aprovechar los tiempos de cara al partido. Hemos incidido en las obviedades, porque lo dicen los datos. Nosotros no somos el Barça o el Madrid. Debemos no facilitar las cosas al rival a nivel defensivo, de confianza, posicionamiento y de responsabilidades en duelos individuales», aclaró el vigués.

No va a ser fácil, enfrente habrá un aguerrido Valencia que, además, es rival directo en la lucha por la permanencia en Primera División. «El Valencia es un gran equipo, con Baraja y buenos jugadores, pero quiero que estemos preparados para todo. Para defender un centro o veinte. Preferiría no defender ninguno, pero hay que estar preparados para todo. El fútbol es un deporte de tanteos bajos y el impacto anímico del gol puede influir. El ambiente del público. Hay muchas cosas», analizó al Valencia, rival de este lunes (20.00 horas) en Mestalla.

Ganar. Eso es lo más importante. «Yo quiero sumar tres puntos. Prefiero un 1-2 que dejar la portería a cero. Pero sí coincido que dejando la portería a cero es más fácil ganar. Tenemos que jugar sin complejos, con confianza, que priorice nuestras fortalezas y reduzca las del rival. Queremos ganar puntos y partidos. A veces formulamos los deseos y juegan una mala pasada», dijo en relación a la meta imbatida.

«Espero ver una UD que gane puntos y partidos. ¿Cómo? Con respuestas a lo que propone el rival, pero que sea fiel a nuestras fortalezas. Luego el fútbol te pone muchas trampas por el camino. Aquí, sobre el papel, todos acertamos, pero los que tienen las pulsaciones a doscientos, que son los jugadores, necesitan cariño, ánimos... Cuando ganemos un partido será más fácil ganar el siguiente y los que vengan. Venimos a una Liga de 29 partidos con menos cinco puntos», concluyó el nuevo técnico de Las Palmas, que se estrenará en esta jornada 10 del campeonato.