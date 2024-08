Carrión, optimista en la cuenta atrás para el inicio de la temporada: «Tiene pinta de que todo irá bien»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 12 de agosto 2024, 16:43 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Con el Sevilla en el horizonte inmediato (viernes, 20.30 horas, Estadio de Gran Canaria) para abrir la temporada oficial 2024-25, el optimismo impera en la UD, a juzgar por las impresiones previas al inicio de la competición que ofrece Luis Carrión, convencido de que «todo va a ir bien» para el equipo isleño en una nueva andadura en Primera División.

«Estamos preparados para el debut. Una primera victoria sería muy importante. Si estamos bien podemos ganar a cualquiera. Y cualquiera es cualquiera. Debemos trabajar todos juntos, tener personalidad con balón. Eso espero ver eso el viernes«, dijo en palabras concedidas a la emisora oficial del club.

Carrión insistió en sus valoraciones positivas: «Los jugadores están predispuestos para que todo salga bien. La plantilla ha mejorado, ha evolucionado. Esperamos hacer un buen año este año, que es el del 75 aniversario».

Eso sí, no da por cerrado el plantel de momento, pues está abierto a «un nuevo jugador si mejora lo que hay» ya que, al estar «contento» con lo que ya tiene, «no tiene sentido traer por traer».

«McBurnie y Cédric son más nueves. Están haciendo un buen trabajo. Vamos a generar ocasiones de gol suficientes para que ellos marquen goles», analizó en lo que atañe a la delantera, en la que se anuncia un último esfuerzo en la lista de altas.

Sobre los lesionados, expuso: «Januzaj estará bien en tres semanas. Me sabe mal por él, porque tenía unas ganas increíbles. Viene de equipos muy grandes. Un día hablamos una hora pero no de fútbol. Me sorprendió su mentalidad, las ganas que tenía, pero las lesiones son desgracia para un jugador y oportunidad para otros. Seguro que Januzaj nos ayudará muchísimo porque es un genio«.