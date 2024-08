Carrión y su estilo táctico, afín a la UD

Iván Martín Chacón Jueves, 15 de agosto 2024, 23:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Se presenta una oportunidad de oro en la carrera deportiva de Luis Carrión al frente de la UD Las Palmas. Técnico barcelonés de 45 años, hombre familiar, empático y con la capacidad de decidir dar el gran salto a Primera División por vez primera en su trayectoria en los banquillos de España.

Para dirigir un club como la UDLas Palmas le avalan sus años de entrenador, pero también sus particulares características. El nuevo míster amarillo se caracteriza por su grado de empatía, formándose continuamente para ser mejor entrenador. Ha apostado por adquirir conocimientos a nivel pedagógico y psicológico. El míster redunde en conectar mejor con cada jugador. Una cualidad que le honra.

Hizo su debut como segundo técnico en el Córdoba, para posteriormente continuar a los mandos del primer equipo y llevar las riendas de otros clubes como la UD Melilla, CD Numancia y Efesé Cartagena. Su «trampolín» fue el Real Oviedo, al que estuvo a punto de ascender a la máxima categoría del balompié español.

Sus orígenes como jugador en la que sería su demarcación, en el lateral diestro, pasaron por varias temporadas en las categorías inferiores del FC Barcelona, desde el que saldría cedido al Gavá, dos años más en el Nástic de Tarragona. Luego pasaría por el Córdoba, Terrasa, Melilla y Alavés, para retrirarse en el Peñarroya. Ese mismo año obtuvo el título de entrenador en su Barcelona natal, para dirigir al club femenino del Espanyol, lo que significaba su estreno como mandatario de un banquillo, en 2011.

SUS FRASES DESTACADAS Lo que pretende implantar «Hay que ir partido a partido y pensando que podemos ganar a cualquier rival. Intentaremos ganar a todo el mundo en Primera División» Su estilo de juego «Quiero un equipo que tenga el balón, que sea el dominador sobre el adversario, haga daño y defienda alto durante todo el encuentro» Su manera de ver el fútbol «Queremos tener opciones de tener ventaja siendo más rápidos por fuera. En cuanto a asociación, este equipo tiene varias cosas ya»

Entre sus múltiples valores positivos, tanto a nivel personal como desde un punto de vista profesional, cabe destacar su inquietud constante por instruir a sus pupilos, saber sacar lo máximo de cada uno y ponerlo al servicio del grupo. Se considera un hombre tranquilo, que gestiona bien las emociones, ajeno a nerviosismos y aspavientos. Su mensaje de superación y ambición la plasma sobre el terreno de juego con sus planteamientos ofensivos y con la premisa de la verticalidad marcado en la frente. Se trata de una mentalidad de ganador, siempre con mensaje positivo al que le gusta el fútbol asociativo y al que ya le dejó una muestra de cariño a García Pimienta:«queremos tener ventaja, siendo más rápidos por fuera. Pero en cuanto a asociación, este equipo ya tenía cosas. Un juego combinativo que viene innato en el jugador canario por historia, por lo que entrenar al equipo de la isla de Gran Canaria le viene como «anillo al dedo».

Lo cierto es que Luis Helguera le seguía los pasos desde hace unos años. No se equivocaba el director deportivo amarillo, pues la trayectoria de Carrión tenía que convergir irremediablemente con la UD. Es el caso de una simbiosis que, a buen seguro, proporcionará exitos a este remodelado equipo. En las altas instancias del club de Pío XII se congratulan de la buena conexión y perfecta adaptación de Luis Carrión, así como de la gran relación que existe entre el propio catalán, su cuerpo técnico, vestuario con la dirección deportiva y presidencia.

En su presentación como entrenador de la UD Luis Carrión fue claro. Aseguró que le gustaría implantar su idea de fútbol «clara» y quiere un equipo «que tenga el balón, haga daño y defienda alto» pero incidiendo en que «lo más importante que es ganar». «La temporada pasada fue muy buena y de eso tiene la culpa los jugadores que aún están y García Pimienta. Eso hay que valorarlo. Hay que ir partido a partido y pensando que podemos ganar a cualquier rival. Intentaremos ganar a todo el mundo», añadió sobre el estilo que quiere implantar.

Pero si hay algo que ha quedado claro en esta pretemporada, es que el técnico catalán «no se casa con nadie». Hay entra en valor la meritocracia, es decir, juegan los hombres, no los nombres. No ha dado pistas al respecto del primer once titular que confeccionará ante el Sevilla FC en la primera jornada en el estadio de Gran Canaria, pero será un equipo «competitivo» y con el mismo objetivo de salir a ganar. No obstante; sí que ha mostrado su sistema de juego, ese 4-2-3-1, al cual ha ido moldeando en los tests disputados ante escuadras de distintos niveles.

Para Carrión, no se negocia el fútbol incisivo, con mordiente, con presión arriba, algo que lleva innato desde su vínculo con La Masía. En cuanto a variantes en el juego, se ha apreciado alguna probatura. Lo que demuestra que es capaz de reaccionar adaptándose a otros escenarios según transcurran los encuentros, una circunstancia que últimamente no era muy vista por los lares grancanarios.

La afición de la UD Las Palmas aguarda esperanzada el comienzo de la competición, deseosa de ver una comunión entre equipo y afición, y poder presenciar las mejores prestaciones de una plantilla totalmente renovada.

Temas

Especial comienzo Liga 1ª División UD Las Palmas