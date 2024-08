«Lo más bonito fue que aquí pude vivir de todo, son muchos recuerdos lindos»

ALEJANDRO MENDOZA Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 21 de agosto 2024, 22:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El guardameta argentino, Daniel Carnevali, es considerado por muchos el mejor que se ha enfundado la casaca amarilla, como dirían en su país. Llegó a la isla en 1974 por diversas situaciones que afectaban el día a día en su Argentina natal. Desde ese año, encadenó seis temporadas en la UD Las Palmas destacándose como una de las piezas angulares de la época dorada del club logrando jugar competición europea e incluso un subcampeonato de Copa del Rey. Desde 2023, Daniel Carnevali es embajador del equipo amarillo y le verá cumplir sus 75 años desde ese cargo.

«Llegar a la UD fue algo demasiado importante para mí, cuando vine quería salir de mi país por distintas situaciones. Llegué a un sitio que no conocía bien, una isla de pequeña dimensión en España. Decidí bien, todo lo que vino posterior a eso fue muy bonito. Es increíble pertenecer a esta familia», cuenta Carnevali. El portero con sus actuaciones destacadas bajo los palos del Insular maravilló a la afición amarilla y se convirtió en todo un emblema para la institución y para su gente.

«Lo más bonito fue que viví de todo. Sobre todo momentos agradables con los éxitos que obtuvimos como equipo. Pero también tuvimos momentos difíciles que me hicieron crecer, como las veces que coqueteábamos con el descenso», explica. Si algo tiene claro el argentino es que, pasen los años que pasen, el ambiente en los vestuarios siempre fue la clave de todo. «Recuerdo entrar a ese vestuario espectacular, rodeado de grandes jugadores y principalmente, personas. Gracias a eso conseguimos mucho de lo que pudimos lograr», dice.

Ovacionado siempre «Daba igual a que portería del Insular fuera, me aplaudían. Era increíble»

El mítico arquero sabe que para sentir a Las Palmas «tienes que vivirlo y saber pasar por todo tipo de momentos». La afición desde su llegada siempre le brindó un cariño incondicional. «La gente es la ilusión de Las Palmas, yo siempre tuve el cariño de la afición. A día de hoy, la gente me sigue recordando y me lo hace saber. Eso es porque uno fue cercano con la gente. Siento que les di todo lo que tenía», explica Carnevali. «Cuando salía al estadio, daba igual a que portería me dirigiera, me aplaudían igual. Si iba a la portería norte del Insular me ovacionaban y si iba a la sur lo mismo», asegura.

Carnevali, que sigue muy ligado al club, no niega la gran cantidad de memorias que se le pasan por la cabeza cada vez que pasea por el parque donde antes se encontraba la casa amarilla. «Te paras allí y se te vienen seis lindos años de fútbol. Son muchos recuerdos, me viene mucho la comunión con la gente, era grandiosa», confiesa emocionado. «Era difícil que perdiéramos putos de locales, luego ser valientes fuera nos llevó al verdadero éxito», manifiesta. Con respecto a la mudanza al Estadio de Gran Canaria, queda clara que es consecuencia del crecimiento del club. «Todos tenemos en la cabeza los ambientes del Insular, pero los clubes crecen y van surgiendo otras necesidades. El Gran Canaria muchas veces recuerda a aquellos tiempos», comenta.

Daniel Carnevali puso punto y final a su carrera como futbolista en la UD en la 78-79 y dejó una huella imborrable en la afición de Pío XII. Por ello ahora desempeña la labor de embajador del club desde el pasado año. Con este nuevo cargo institucional, Carnevali representa al club y a su afición en distintos actos y acompañará al primer equipo en sus viajes fuera de la isla. A los aficionados «agradecerles por todo lo que me apoyaron y el amor que me brindaron. Saben que es mutuo. Siempre siento ese cariño», manifiesta el nombrado insignia de oro y brillantes de la UD en el 2014.

El antiguo Insular «Te paras allí y te vienen miles de vivencias. Fue grandioso»

De cara a la próxima temporada, sabe que «al equipo le espera luchar en un año lleno de cambios». Aún así espera buenos resultados, que vendrán gracias a la «unión entre jugadores, entrenador y afición», asegura.

Carnevali desde el pasado año desempeña esta labor de embajador que le permite continuar de la mano del club que tanto defendió en un pasado. El argentino es ahora una de las caras más visibles del club en sus desplazamientos fuera de la isla y en los diferentes actos organizados por la entidad de Pío XII. Después de dejar atrás sus estiradas en el Insular, Daniel Carnevali trabajó como segundo entrenador, delegado y entrenador de porteros. Ahora, la temporada 2024-2025 será su segunda consecutiva viendo los partidos en el palco del Estadio de Gran Canaria. Desde su retiro, Carnevali sigue siendo parte activa de la UD Las Palmas.

Temas

Especial 75 Aniversario UD Las Palmas