Los Tigres vuelven a dominar la VI prueba de las Series PDM

La VI Carrera de las Series PDM 2024 regresó con una emocionante jornada en el Parque del Motor de Gran Canaria. En la categoría PRO la escudería Los Tigres, habitual contendiente esta temporada, volvió a imponerse, con un total de 203 vueltas. El podio lo completaron la escudería PIG Ventolera, segundo con 202 vueltas y PIG Trujillo, tercero también con 202 vueltas completadas.

Esta edición contó con la participación de 10 equipos, la más concurrida hasta la fecha. Además, fue una carrera especial, ya que se disputó en sentido inverso del circuito del Parque del Motor, lo que convirtió el recorrido en uno más técnico y exigente, con curvas mucho más rápidas que obligaron a los pilotos a esforzarse al máximo.

La competencia fue, como de costumbre, muy estratégica, favoreciendo a aquellos equipos que planificaron mejor sus estrategias. De igual modo, la prueba se desarrolló de manera limpia y ordenada, sin incidentes ni accidentes, y con una salida impecable. Como es habitual, la mayoría de los karts finalizaron en la misma vuelta. Así, aunque algunos vehículos mostraron mayor velocidad que otros, la habilidad de los pilotos permitió que, tras 2 horas de carrera y 7 paradas en boxes, llegasen prácticamente juntos a la línea de meta. En esta edición, Los Tigres volvieron a alzarse con la victoria, seguidos muy de cerca por la escudería PIG Ventolera, que destacó por su excelente estrategia. La sorpresa la dio PIG Trujillo, que, tras mantenerse en posiciones intermedias durante gran parte de la temporada, consiguió un merecido tercer lugar.

En la fase final de la carrera no hubo cambios significativos en los primeros puestos, a diferencia de la zona media, con PIG JIC y OF Racing peleándose la cuarto plaza, finalmente ocupada por esta última escudería. PIG Trujillo, la gran sorpresa Paulo García, piloto de PIG Trujillo, elogió el excelente desempeño de su equipo tras lograr «un recorrido casi perfecto» a pesar «de no haber tenido tiempo para entrenar durante la semana». También destacó el esfuerzo de su compañero Aythami Oliva, quien, como García, es «novato en el circuito».

En este sentido, el piloto mencionó las dificultades encontradas en los entrenamientos previos, donde sufrió un trompo, mientras que su compañero pinchó una rueda del kart. A pesar de estos contratiempos, Oliva «hizo un gran trabajo y nos clasificó terceros», señaló, posición que mantuvieron durante buena parte de la carrera. Por su parte, Elena Trujillo, jefa de equipo, destacó el esfuerzo de la escudería tras «una temporada bastante complicada». Con un equipo «formado a mitad de temporada», destacó, lograron realizar una carrera casi perfecta, gracias también al apoyo de «los jefes de pista, quienes ajustaron cada detalle y cada cambio en el momento preciso para que los chicos estuvieran siempre al nivel».

Gomads Club se lleva la victoria en la categoría Silver En una carrera muy reñida y no exenta de sanciones, la escudería Gomads Club se alzó con la victoria en la categoría Silver, con 200 vueltas. Además, consiguieron la vuelta más rápida de la carrera, con un tiempo de 32.224 segundos. Muy cerca quedó la escudería Lions Racing Team, mientras que PIG Morani completó una justa tercera plaza.

Una carrera marcada por las sanciones La carrera estuvo llena de sorpresas, con un inesperado descenso de las escuadras habitualmente más rápidas a las últimas posiciones. Los equipos afrontaron el recorrido con gran agresividad desde los primeros instantes y, fruto de esto, las múltiples sanciones, previamente estipuladas en el briefing, no se hicieron esperar.

Gomads Club tuvo una intensa lucha al inicio con PIG Kartoon. Sin embargo, una penalización relegó a Gomads a las últimas posiciones, desde donde lograron remontar hasta recuperar el liderazgo. PIG Kartoon, en cambio, tuvo varios contratiempos en los momentos finales de la carrera, como un incidente de uno de sus pilotos que sufrió una pérdida de aceite, lo que les relegó a la cuarta posición.

La nota positiva de la jornada fue por parte de Lions Racing Team. La escudería, que suele ocupar posiciones intermedias en la clasificación, finalizó en el podio por primera vez, gracias a una buena gestión de paradas y stints finales. En esta línea, PIG Morani aprovechó los errores de otros equipos y con una actuación consistente, aseguró el tercer lugar, completando una carrera vertiginosa y llena de acción. Una carrera sin errores ni penalizaciones contribuyen al primer podio de Lions Racing Team.

Daniel López, piloto del equipo Lions Racing Team, junto a su compañero Javi Falcón ha logrado el segundo puesto en la categoría Silver, primer podio para su equipo en la temporada. Al finalizar la carrera, López destacó la excelente organización del evento y elogió la profesionalidad con la que se desarrolló.

Además, resaltó «el ambiente de camaradería y deportividad» que se vivió entre los equipos participantes, describiéndolo como un aspecto que contribuyó al éxito del evento. La carrera, muy competitiva y con resultados ajustados, les vio mantenerse en la sexta posición durante gran parte del recorrido. Sin embargo, en los últimos tramos, lograron avanzar al tercer lugar, y, tras un infortunio «de uno de los equipos PIG», consiguieron el segundo puesto definitivo. «Además del buen pilotaje» subrayó López «el no recibir ninguna penalización, una buena gestión de los stints y hacer buenos tiempos en la salida de las paradas nos ha permitido llegar al podio».