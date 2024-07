Alcaraz, entre muchas luces y pocas sombras

Enric Gardiner Madrid Miércoles, 3 de julio 2024, 17:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Carlos Alcaraz avanzó a tercera ronda de Wimbledon entre luces y sombras. Venció a Aleksandar Vukic, un tenista superado por la situación, pero lo hizo con dosis de sufrimiento en un primer set que pudo irse para cualquier lado y que podría haber complicado su presencia en el torneo y su registro en estas pistas: está en tercera ronda por tercer año seguido y acumula siete sets seguidos ganados aquí. Este año, aún no ha perdido un solo parcial.

Y eso que Vukic, semifinalista la semana pasada en Eastbourne, por lo tanto, adaptado a esta superficie, estuvo a un saque ganado de arrebatarle la primera manga este miércoles. Alcaraz, que había comenzado como un tiro y lideraba el duelo por 5-3, sufrió una desconexión de tres juegos y permitió que el australiano pasara de estar prácticamente con set abajo a verse con servicio para ganarlo 5-7.

«Ha sido difícil para mí cerrar el set, así que sabía que para él lo iba a ser también», aseguró tras el partido el murciano, que se agarró en los malos momentos a su cabeza. «Tenía que estar ahí, meter restos y buscar golpes ganadores. En esos momentos tienes que aumentar tu nivel, ser agresivo,. Es en todo lo que pensé y me ayudó mucho».

Tras no permitir a Vukic sentenciar el set, el 'tie break' no estuvo exento de problemas, por mucho que se adelantara por 5-1. La amplia ventaja se desintegró en un instante y Vukic tuvo pelota para poner el 5-5. Esta vez tembló, permitió dos bolas de set a Alcaraz, que desperdició la primera con una volea terrible y no regaló la segunda.

El set en el bolsillo desestabilizó al australiano, que perdió el rumbo en gran parte por la mejora de Alcaraz, que hizo ocho errores no forzados en el primer parcial y siete en el resto del encuentro. Su cuenta de golpes ganadores engordó hasta los 42 y colocó once saques directos, incluido el último punto del encuentro.

También se permitió un revés a una mano para conseguir el primer 'break' del segundo set y varias dejadas con efecto retroceso que levantaron la ovación de la pista 1, donde Alcaraz ya sufrió el año pasado contra Jeremy Chardy. Desde aquel encuentro, al español, por entonces número uno, ya solo le volvieron a programar partidos en la pista central.

Tiafoe, siguiente reto

Y todo apunta a que se repetirá el esquema este año, porque el duelo de tercera ronda ante Frances Tiafoe es de los más apetitosos del cuadro. El estadounidense batió en tres sets a Borna Coric y parece recuperado de la lesión de rodilla que sufrió hace dos semanas al caerse en Queen's. Tiafoe, pese a lucir protecciones en brazo y rodilla, ha sido capaz de sacar dos partidos adelante y ahora se medirá por tercera vez al español, después de ganarle en el Conde de Godó en 2021 y de perder contra él en las semifinales del US Open en 2022. El duelo se jugará el viernes.