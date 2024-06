Alcaraz-Sinner, la rivalidad de la próxima década

Alberto Rubio Miércoles, 5 de junio 2024, 13:34 | Actualizado 14:03h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Casi veinte años después, parece que el relevo generacional ha llegado al circuito de la ATP. Con Roger Federer retirado hace dos años, Novak Djokovic y Rafa Nadal libran sus últimas batallas. El serbio, que cuenta con más opciones que Nadal para pelear por títulos, ha pasado por el quirófano para operarse el menisco derecho y todo hace indicar que el mallorquín está ante su último año como profesional. A los aficionados del tenis les toca encontrar nuevos ídolos. De los Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas o Alexander Zverev, solo el ruso ha podido asomar ligeramente ante ellos. Son ya los nacidos en este milenio los elegidos para suceder al 'Big Three'.

Carlos Alcaraz ya lleva un par de años enamorando a todos, y Jannick Sinner terminó por explotar a principios de este año ganando el Abierto de Australia. El murciano alcanzó la cima del 'nuevo tenis' en julio del año pasado, tras ganar a Djokovic en Wimbledon. A falta de un tercer tenista que encumbre un nuevo trío, el español y el italiano ya empiezan a encarrilar el duelo de la próxima década. Con un cara a cara empatado, cuatro a cuatro, Alcaraz parte con ventaja en cuanto a rendimiento.

Tras la victoria del español ante Tsitsipas, habló en rueda de prensa de su rivalidad con Jannik Sinner. «Tengo muchas ganas de enfrentarme a él, va a ser una gran batalla y me encantaría tener ese cara a cara ganado». Además, no dudó en alabar el juego de Sinner: «No hace nada mal, tiene un golpeo de pelota increíble, te lleva al límite constantemente y es muy difícil quitarle la iniciativa». Alcaraz es consciente de que la rivalidad con el italiano está empezando a crecer. «Sé que estoy ante el gran reto de la actualidad en el mundo del tenis, así que no me siento favorito y seguramente estaré algo más nervioso de lo habitual», manifestó.

Sin embargo, es el italiano quien se ha llevado el gato al agua esta temporada. Sinner ha conseguido alzar su primer Grand Slam, además del Master 1.000 de Miami. El murciano solo ha podido alcanzar la victoria en Indian Wells. Precisamente fue ahí donde han disputado el único duelo de este año, cuando en semifinales Alcaraz venció 1-6, 6-3 y 6-2. Ambos buscarán meterse por primera vez en una final de Roland Garros.

El primer italiano número 1 del mundo

Tras la retirada de Djokovic de Roland Garros, Sinner será el nuevo número uno del ranking ATP. El próximo lunes, cuando se actualice la clasificación, será el primer italiano en alcanzar dicho puesto. En el país transalpino ya se habla de «época dorada» del tenis. De hecho, el año pasado Italia consiguió levantar su segunda Copa Davis, algo que no hacían desde 1976.

El de San Candido encabeza una generación que en los últimos años se han disputado entrar el top 10 del ranking. Fabio Fognini y Matteo Berrettini han destacado los que más. Este último perdió la final de Wimbledon en 2021. Lorenzo Mussetti y Sonego Lorenzo también han llegado a despuntar. Junto a Sinner, levantaron la segunda ensaladera para Italia.