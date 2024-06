Alcaraz: «De niño soñaba con ganar este torneo yo»

Enric Gardiner Domingo, 9 de junio 2024, 21:02 | Actualizado 21:11h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Carlos Alcaraz, campeón de Roland Garros, recordó sus días de niño, cuando de niño se imaginaba levantando el título de campeón en la arcilla parisina. «Cuando llegaba del colegio iba a la televisión para ver este torneo. Veía a Rafa ganar y soñaba con ser un día yo quien lo ganara», dijo el español aún con el trofeo entre sus manos, conquistado minutos antes contra Alexander Zverev.

«Para nosotros (los españoles) es algo muy especial. Para los jugadores y para toda la población. Este torneo transmite emociones particulares. Todo español quiere que se escuche el himno en esta pista. Ganar el título es diferente», añadió.

Nadal, campeón en catorce ocasiones, estuvo también en el recuerdo del discurso de ganador de Alcaraz. «Ha ganado catorce veces aquí y solo ha perdido cuatro partidos. Es algo increíble. Poder poner mi nombre en esa misma lista donde los españoles han ganado tantas veces es un orgullo. Suceder a Rafa es un honor», agregó el décimo español en la historia, entre hombres y mujeres, en triunfar en París.

Pese a sufrir problemas físicos desde el cuarto set, Alcaraz dijo que un quinto set de un Grand Slam «no es momento para estar cansado». «Hay que darlo todo y dejarse la piel. En varios momentos me he sentido peor y he tenido que batallar con los calambres, pero estoy muy orgullosos de haber aguantado mentalmente», subrayó.

Además, Alcaraz mandó un mensaje a su abuelo, quien le dijo ese famoso lema de «cerebro, corazón y cojones». «Lo llevo tatuado en la muñeca para poder mirarlo en cada saque. Siempre lo tengo presente. Está en casa animándome y me parece increíble que siga viendo mis partidos».