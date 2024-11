Djokovic renuncia a las Finales ATP y acaba su temporada El serbio alega una lesión para no participar en el último torneo del año en Turín, donde iba a defender título

Enric Gardiner Martes, 5 de noviembre 2024, 12:01 | Actualizado 12:37h.

Novak Djokovic no defenderá su título de las Finales ATP y no estará presente en Turín a causa de una lesión. El serbio, ganador en siete ocasiones del torneo de final de año, aseguró que tenía «muchas ganas de asistir», pero que una lesión persistente le ha impedido participar y que su temporada, por lo tanto, está acabada. Djokovic no ha especificado qué dolencia padece, pero durante su último torneo, en Shanghái, vistió la protección en la rodilla que ha llevado desde que se lesionara en Roland Garros.

El tenista serbio se mantiene firme a su estrategia de priorizar los Grand Slams por encima del resto de torneos y ni siquiera los más de cuatro millones de euros que reparten las Finales ATP para su ganador invicto han conseguido que Djokovic dé su brazo a torcer y ponga a su cuerpo en un aprieto en este final de curso. En Turín el año pasado Djokovic consiguió su séptima corona de 'maestro', con la que superó las seis de Roger Federer y se quedó en solitario como el más laureado de la historia del torneo.

La temporada de Djokovic ha sido extraña, porque, pese a no haber añadido ningún Grand Slam a su colección, logró el gran objetivo del año, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. En la Philippe Chatrier se alzó con el único título que le faltaba en su carrera y coloreó un año gris en el resto de torneos, porque cayó en semifinales del Abierto de Australia, en cuartos de final de Roland Garros, en la final de Wimbledon y en tercera ronda del US Open.

Además, en los Masters 1.000, donde ha ganado 40 títulos, solo escaló hasta semifinales en Montecarlo y Shanghái. Precisamente, el torneo chino ha sido el último oficial que ha disputado, pese a que después se fue a Arabia Saudí, a la exhibición 'Six Kings Slam', donde perdió en semifinales contra Jannik Sinner y ganó a Rafa Nadal en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Su baja en las Finales ATP de Turín provocará que caiga, como mínimo, hasta el séptimo puesto del ranking mundial, con 3.910 puntos y la posibilidad de incluso salir del 'top 10'. Djokovic no estaba en una posición tan baja desde noviembre de 2022. El serbio tampoco participará en las próximas Finales de la Copa Davis de Málaga, ya que Serbia no se clasificó ni para la fase de grupos, aunque sí superó a Grecia en el playoff y tendrá la oportunidad de volver a jugar la fase final el año que viene.