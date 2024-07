Nadal cede ante Borges en la final de Bastad

Enric Gardiner Domingo, 21 de julio 2024, 15:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Se le acabó la gasolina a Rafael Nadal en la final de Bastad. En el partido por el título, el balear hizo su peor partido de la semana, lastrado por el cansancio de los últimos días, y perdió ante el portugués Nuno Borges por 6-3 y 6-2 en una hora y 28 minutos.

Es la tercera peor derrota de Nadal en una final, por el ránking de su rival (51), después de Auckland 2004, cuando perdió ante Dominik Hrbaty (54) y Viña del Mar 2013, cuando cayó ante Horacio Zeballos (73). Además, Borges es el quinto hombre en la historia en ganar a Nadal una final en polvo de ladrillo, tras Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray y el propio Zeballos.

Pese al amargo final y no haber conseguido su título 93, ha sido una semana más que positiva para Nadal, que ha sumado dos victorias en dobles junto a Casper Ruud y cuatro en individuales, con muchas horas en pista y sin lesiones que le hayan lastrado.

Sin embargo, las cuatro horas ante Mariano Navone el viernes y las más de dos ante Duje Ajdukovic le pasaron factura al de Manacor, que hizo un partido muy pobre ante Borges en su primera final en Bastad en 19 años.

Nadal comenzó con su saque siempre en peligro, en sintonía como ha pasado toda la semana, y perdió sus tres primeros servicios, una losa ante la que era imposible competir el set. Borges, que empezó también nervioso y perdió dos de sus tres primeros servicios, se convirtió en un cohete en cuanto calmó la presión que tenía y comenzó a alargar los intercambios ante un Nadal mucho más fallón que de costumbre.

En apenas hora y media, Nadal cometió 19 errores no forzados y apenas hizo cinco ganadores, por los 23 que conectó el portugués. Además, Borges encontró un filó con las dejadas, con las que desarmó al español en más de una ocasión.

Sin amago de remontada, el campeón de 22 Grand Slams aguantó el envite cuatro juegos en el segundo set, hasta el 2-2, desde donde entonces no ganó ni un juego más y Borges, en la primera final ATP de su carrera, se llevó el título.

«Me he divertido mucho en pista, he jugado buenos partidos, con malos momentos también y hoy no he estado demasiado bien, pero todo el crédito para Nuno que ha hecho un gran partido», dijo Nadal con el trofeo de subcampeón.

Este resultado permite a Nadal pegar un salto de 100 posiciones en el ránking y este lunes amanecerá como el 161 del mundo. El siguiente reto son los Juegos Olímpicos, que comienzan el próximo sábado en París y donde Nadal jugará la modalidad individual, que consta de seis partidos a tres sets, incluida la final, y el dobles, junto a Carlos Alcaraz.