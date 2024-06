Volver al inicio Set 1 1 - 4

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Esta temporada, por su parte, ha sido la de la eclosión de un Jannick Sinner que será nuevo número 1 de la ATP la próxima semana independientemente de lo que ocurra en este torneo. El tenista de San Candido ha logrado tres títulos, incluyendo el Open de Australia, el primer Grand Slam de su trayectoria. COMPLICADO AÑO PARA CARLITOS ALCARAZ. El tenista de El Palmar no está teniendo un 2024 fácil, aquejado por distintos problemas físicos que le han impedido adquirir la continuidad necesaria. Solo ha logrado un título en la presente temporada, en el Masters 1000 de Indian Wells, mientras que solo pudo alcanzar los cuartos de final en el Open de Australia. Esta será la tercera semifinal de Jannick Sinner en torneos de Grand Slam, la primera en Roland Garros. El tenista transalpino suma una victoria y una derrota en esta ronda, aunque la que ganó fue para catapultarle hacia el título en la edición de 2024 del Open de Australia. ALCARAZ, COLECCIONISTA DE SEMIFINALES EN GRAND SLAM. El jugador español ha alcanzado al menos las semifinales en cinco de sus seis participaciones en Grand Slam. De ellas, consiguió acceder a la final en dos de ellas, precisamente los dos títulos de este nivel que ha conseguido hasta el momento: US Open 2022 y Wimbledon 2023. El mejor resultado de Alcaraz en París lo logró el año pasado cuando fue eliminado en la semifinal del torneo. Este año, su camino ha sido prácticamente inmaculado, dejándose un solo set en el camino hasta esta penúltima ronda, superando a JJ Wolf, Jesper de Jong, Sebastian Korda, Felix Auger-Aliassime y Stefanos Tsitsipas. PRIMERA FINAL EN ROLAND GARROS. Carlitos Alcaraz espera clasificarse para su primera final en el Grand Slam parisino, intentando ser el próximo gran campeón en la Philippe Chatrier sustituyendo a Rafa Nadal. Este será el segundo duelo en tierra batida entre Alcaraz y Sinner y en esa ocasión – la final del torneo de Umag em 2022 – la victoria fue para el italiano. TABLAS EN EL CARA A CARA. Este será el noveno duelo entre Alcaraz y Sinner y servirá para romper el empate entre ambos con cuatro triunfos para cada uno en el histórico de enfrentamientos entre ambos, con el español logrando la victoria en el último duelo y único celebrado en este 2024, en las semifinales de Indian Wells. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz conforman la primera semifinal masculina en Roland Garros entre dos jugadores menores de 23 años desde 2008, cuando se vieron las caras Rafa Nadal y Novak Djokovic. FIN DE UNA ERA. Este es solo el cuarto torneo de Grand Slam en los últimos 20 años sin que Roger Federer, Rafael Nadal o Novak Djokovic hayan alcanzado la semifinal tras Roland Garros 2004 y el US Open en 2020 y 2022. FINAL ANTICIPADA. Estamos ante la gran rivalidad del tenis de nuestros días entre dos jugadores destinados a dominar el deporte de la raqueta al menos en el próximo decenio, consolidando ya un cambio de guardia que se venía fraguando en los dos últimos años. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la primera semifinal de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Jannick Sinner. ¿Preparados? Comenzamos…