Nadal: «No estoy aquí para retirarme, estoy para ayudar»

Desprendiendo aún su espíritu competitivo habitual, Rafael Nadal fue claro este lunes en Málaga: «No estoy aquí para retirarme, estoy para ayudar». La Copa Davis que siempre se recordará por la despedida de Nadal, también puede ser el último título en su palmarés y eso es en todo lo que piensa el de Manacor.

«Es mi última semana, pero es una competición de equipos y lo más importante es ayudar estar concentrados y hacerlo bien. Los rivales y las condiciones son difíciles. Las emociones son para el final, mientras tanto hay que estar centrado en lo que hay que hacer», dijo este lunes en rueda de prensa, acompañado por sus compañeros.

«No hay finales ideales» sopesó el ganador de 22 Grand Slams. «Los finales ideales suelen pasar en las películas y no es algo que me preocupe en ese sentido. Mi despedida va a ser la que va a ser. Lo que quiero es que el equipo sea competitivo y que pueda ganar. Mi gran despedida sería una alegría de ganar con todos».

La principal duda es si el balear jugará el individuales o no, debido al periodo de inactividad que atraviesa, con solo dos exhibiciones jugadas desde que perdiera con Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos de París.

«Eso es una pregunta para el capitán, no para mí. El último mes y medio he trabajado todo lo duro que he podido. Al no competir a menudo es más difícil mantener el nivel constante, pero la mejoría está ahí cada día. Tenemos un gran equipo, todos estos jugadores han tenido una gran temporada en el circuito, así que es tarea del capitán decidir qué es lo mejor para el equipo».

En la antesala de su último torneo, Nadal aclaró que seguiría jugando si el cuerpo se lo permitiera, pero que tras consultarlo con las personas que más le quieren decidió que la mejor opción era colgar la raqueta.

«Dije que no quería retirarme en una sala de prensa y por eso fui a la operación. No ha ido lo mejor que podía haber ido y por eso he decidido retirarme. Lo normal era retirarse en 2024 y creo que es realmente lo que tenía que hacer. Sé que he hecho todo lo que debía. Hay que aceptarlo como tal y que no sea ningún tipo de drama. He hecho ese último esfuerzo que requería la situación».