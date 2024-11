Nadal: «Probablemente ha sido mi último partido»

Enric Gardiner Martes, 19 de noviembre 2024, 19:13 | Actualizado 19:22h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Probablemente ha sido mi último partido», desveló Nadal tras su derrota ante Van de Zandschulp, un posible epílogo a su carrera marcado por el calor del público malagueño pero también por el sabor agridulce de la derrota. «Ha sido algo muy especial, una mezcla de sentimientos. Fui a la pista, lo intenté, pero nada más que decir, ha sido mejor que yo y le felicito», resumió en cuanto al partido, bajo la actitud deportiva que siempre ha presidido su legendaria carrera.

«Estoy aquí con el objetivo de ayudar al equipo. Hoy he sido seleccionado y he intentado conseguir una victoria, pero no ha sido posible. En este momento de mi carrera no puedo quejarme mucho. Salgo, intento disfrutar, con la energía y actitud correcta, pero no ha salido bien. Era una posibilidad que pasase lo que ha pasado», analizó el ganador de 22 Grand Slams.

«Sabía que lo que ha pasado hoy podía pasar. Después del entrenamiento de ayer sentí cosas positivas y pensé que era capaz de jugar. Era un riesgo jugar el primer partido pero David tomó esta decisión. Pensé que Roberto tendría más opciones que yo pero me eligió a mí», desveló en cuanto a una elección que sorprendió a propios y extraños, pues el concurso del tenista de Manacor apuntaba en principio al dobles, donde a priori hubiera estado menos expuesto.

«No ha sido una decisión fácil para el capitán. Ha elegido al jugador que creía que tenía más opciones de ganar el partido y no le he presionado para nada para que me eligiese. Al ver que esa decisión no ha funcionado el movimiento correcto sería elegir a Roberto. Si yo fuera el capitán no me pondría a mí, pero no es mi decisión y él tomará la mejor para el equipo», profundizó en este sentido, sobre su particular visión.

«He dado todo lo que tenía pero no ha sido suficiente, ojalá Carlos y el dobles ganen sus partidos para seguir adelante en la competición. Por mi parte solo seguir trabajando por si el equipo me necesita en algún momento», zanjó, sin querer ser excesivamente «duro» consigo mismo, como ha hecho durante toda su trayectoria deportiva.

«Los puntos han pasado muy rápido y no hay tiempo de pensar. Todo se decide en pequeños detalles y cuando has pasado tanto tiempo fuera de la competición no tienes los automatismos de los jugadores que están en el circuito. No será hoy el día que haré una autocrítica. No tenía la agilidad mental pata tomar las decisiones sin pensar», analizó finalmente en cuanto a sus sensaciones sobre la pista, posiblemente las últimas.