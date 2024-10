Alcaraz y Sinner se reencuentran en la final de Pekín

Enric Gardiner Madrid Martes, 1 de octubre 2024, 14:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Este miércoles, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner reeditarán el mejor partido de tenis que se puede ver en la actualidad, con permiso quizás de Novak Djokovic. El español venció a Daniil Medvedev (7-5 y 6-3) para disputar la quinta final de la temporada en el ATP 500 de Pekín, donde tendrá enfrente a Sinner, que derrotó a la sorpresa china Yunchaokete Bu (6-3 y 7-6 (3)).

El duelo entre los dos tenistas será el décimo de sus carreras, pero el primero desde que se descubrió el doble positivo del italiano en Indian Wells, por el que no fue suspendido y del que solo se informó una vez ganó la apelación y la sanción quedó únicamente en la pérdida de puntos y dinero en el mencionado torneo.

«Solo sé que han dicho que es inocente, es todo lo que puedo comentar», argumentó el tenista español cuando el caso saltó por los aires en el pasado US Open, antes de añadir esta semana que «no es una buena imagen para el tenis», por el hecho de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) haya decidido apelar el veredicto y pedir una sanción de uno a dos años para el italiano.

«Entiendo que estas cosas tienen que ser investigadas a fondo para mantener la integridad del tenis», aseguró Sinner esta semana al conocer la apelación. «Sin embargo, es difícil pensar en qué se va a ganar pidiéndole a otros tres jueces que miren los mismos hechos y la misma documentación de nuevo. Dicho esto, no tengo nada que esconder, como he hecho durante todo el verano. Cooperaré con todo lo que haga falta para demostrar mi inocencia de nuevo», agregó.

En este contexto de discrepancias entre los organismos que controlan el dopaje, Alcaraz y Sinner tuvieron otro enganchón por el calendario actual. Durante la disputa de la Laver Cup, el murciano sugirió que hay muchos tenistas que piensan que hay «demasiados torneos obligatorios» y que en el futuro va a haber más. «En cierto modo, nos van a matar. Ahora mismo hay muchos tenistas lesionados por el calendario y por otros factores, pero llegará un punto en el que habrá jugadores que se salten torneos por cuidar sus cuerpos, a sus familias o por otros aspectos de su vida más allá del tenis», añadió. Sinner, no obstante, se desmarcó y dijo que los tenistas pueden elegir: «No tienes que jugar todos los torneos. Si quieres jugar, juegas. Si no, no juegas».

La final de este miércoles supondrá su décimo enfrentamiento, con ventaja de 5-4 para Alcaraz, que además se llevó los dos últimos, en las semifinales de Indian Wells y Roland Garros. Sus últimos cinco encuentros han sido en semifinales y esta será su segunda final, tras la de Umag en 2022.

Badosa, a cuartos de Pekín

Paula Badosa sigue demostrando que está en un estado de forma bárbaro y se clasificó este martes a los cuartos de final del torneo de Pekín al derrotar a Jessica Pegula por 6-4 y 6-0. La española vengó sus últimas tres derrotas ante la estadounidense, incluida la de las semifinales de Cincinnati hace un mes, y jugará sus quintos cuartos de final del año. En ellos se enfrentará a la china Shuai Zhang, que en este torneo rompió una racha de veinte derrotas consecutivas.