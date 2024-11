Alcaraz se retira del entrenamiento previo al partido contra Rublev

Enric Gardiner Martes, 12 de noviembre 2024, 14:56 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

No mejora la situación de Carlos Alcaraz en las Finales ATP. El murciano se retiró este martes del entrenamiento previo al partido contra Andrey Rublev tras no verse en condiciones por el resfriado que arrastra desde hace días.

Según confirmaron los medios españoles desplazados a Turín, donde se disputa esta semana el Torneo de Maestros, Alcaraz apenas duró cinco minutos con el estadounidense Andres Martin, un campeón universitario que está en el campeonato como 'sparring'.

Alcaraz perdió el lunes frente a Casper Ruud en su primer partido de las Finales ATP, que supuso su primera derrota en cinco duelos contra el noruego. Tras el partido, confirmó que desde hace días arrastra un problema.

«Antes de venir a Turín me puse enfermo. Los días que entrené aquí me encontraba bien. No muy bien, pero bien. Podía jugar. Sentía que podía entrar en los intercambios en los entrenamientos, pero luego en los partidos es totalmente diferente. Hoy no me sentía bien y esta mañana me dolía el estómago. No quería decirlo para que no sonara a excusa, pero sí me siento mal, me siento mal», argumentó el español en rueda de prensa.

Las sensaciones que transmitió este martes en la sesión contra Martin no son las mejores, pero el murciano tratará de estar en pista contra Rublev, en el segundo duelo de las Finales. De no ganar, estará eliminado del torneo.

Alcaraz y Rublev se han medido en dos ocasiones en el torneo, con una victoria para cada uno. El ruso le batió este año en el Masters 1.000 de Madrid, mientras que el murciano se hizo con el triunfo en la fase de grupos de las Finales ATP del año pasado.

El moscovita tampoco empezó con buen pie su participación en Turín y perdió por un doble 6-4 contra Alexander Zverev. Además, Rublev ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y solo venció a Lorenzo Sonego en la primera ronda de Metz.