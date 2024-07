«Quiero llegar a estar en el podio o muy cerca en París 2024»

Arabia Zapata Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de julio 2024, 11:30 | Actualizado 11:50h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El lanzaroteño es un ejemplo de superación en el deporte. Cuando estaba a punto de cumplir 24 años, sufrió un accidente de moto y tuvieron que amputarle la pierna izquierda en el 1977. Para Lionel Morales no fue un camino fácil, Morales consiguió transformarse en uno de los mejores deporistas paralímpicos. No conforme con sus 17 medallas en triatlón y duatlón, representando la bandera canaria y española, confiesa que sus expectativas son muy altas y que va a por todas en estas Paralimpiadas París 2024. Tras cambiar los métodos de entrenamiento junto a su equipo ha mejorado sus tiempos en triatlón y en bicicleta.

-¿Qué sensaciones tiene de las Paralimpiadas 2024?

-Las veo desde la perspectiva de la experiencia. Yo ya estuve en Río 2016 cuando el triatlón paralímpico entró en los Juegos Olímpicos. Tuve la suerte de representar a España en los Juegos pero era un novato. Ahora, mis expectativas son muy altas. Quiero llegar a estar en el podio o muy cerca de él.

-Aún queda más de un mes para competir, ¿cómo se siente físicamente?

-Muy bien. Estamos haciendo una preparación concienzuda. Aún me quedan 6 semanas de entreno, porque como ya sabemos, las Paralimpiadas son después de las Olimpiadas. A voz de pronto, parece poco, pero no dejan de ser 6 semanas. Lo organizamos por tiempos, algunos días trabajo la carga muscular y otros están enfocadas en la técnica.

-¿Podría decir que este es uno de los años en los que mejor se encuentra físicamente o le gustaría destacar alguno en particular?

-Sí, sin duda. También estamos haciendo otro tipo de entrenamiento porque lo hemos cambiado y creo que hemos acertado. He mejorado en todo. En triatlón he conseguido mejorar tiempos en todo, aunque sobre todo en bicicleta. En carrera, aún estoy esperando el material ortopédico y eso ya no está en mis manos. Pero sí, hay una gran diferencia en mi mejora.

-Hacer deporte no es una tarea fácil y cuándo se compite el nivel de exigencia es mayor. ¿mentalmente, qué le supone?

-Mis compañeros de la selección española me dicen que soy canario hasta para ponerme nervioso. Los nervios que suelo tener son buenos, no son negativos. Mi mente siempre los aguanta y creo que es natural dentro del deporte que hago. Aunque hay personas que lo gestionan de manera distinta e incluso ha llegado a jugarles malas pasadas.

-¿Tiene alguna manía antes de competir?

-No la verdad, es que no. No suelo hacer nada en particular por lo que comenté anteriormente. No suelo enfrentarme a los Juegos con nerviosismos.

-Para finalizar. Su trayectoria cuenta con: juegos de Río de Janeiro en 2016, campeón del mundo duatlón, varias veces campeón del mundo triatlón… ¿qué destacaría de cada uno?

-Normalmente, cuando me invitan a los colegios a dar charlas siempre digo que he sido campeón y subcampeón en duatlón y triatlón 14 veces. Pero el otro día revisé las medallas y lo he sido 17 veces. Cuando empecé en el año 2014 lo hice por la puerta grande. Ese año comencé con mi primera competición nacional y, llegando a meta iba primero con diferencia del segundo, me tuve que sentar y me caí porque me dio un golpe de calor. Estuve 8 días en coma y casi un mes en el hospital. Así empecé yo en el triatlón. Pero mi forma de ser no me permite rendirme fácilmente. En 2015 empecé internacional y en 2016 ya estaba en los juegos. Me voy a quedar con el campeonato de España de 2015 porque pude llevar a mi hija y decicarle la victoria. Este año, desgraciadamente, no van a poder acompañarme.