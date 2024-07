«Quiero convertir toda esa negatividad acumulada en motivación»

Arabia Zapata Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de julio 2024, 11:18 | Actualizado 11:23h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Tras una larga recuperación por una grave lesión de rodilla, Almudena Rodríguez vuelve con fuerza para competir como siempre. La teldense tiene un palmarés que avala una medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo de 2018, un Mundial de Japón 2019 con una medalla de plata y su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La grandísima jugadora promete una nueva temporada impresionante llena de su juego de alto potencial.

-Estuvo lesionada, ¿cómo fue la lesión?

-Fue en un partido. En una carrera iba sola, salté y se me fue la rodilla. Fue una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

-¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente cuando fue consciente de la gravedad de la lesión?

-Yo decaí. Lo primero que hice fue llorar por el dolor que sentía. Oí un chasquido que nunca había oído y ahí fuí consciente de que algo no iba bien. Nunca lo voy a olvidar porque fue como si me lo pusiesen en el oído. Cuando me fui a hacer la resonancia tenía esperanza, pero la realidad era la que era. Fue todo un chasco porque había estado jugando en el extranjero, volví a casa a jugar y en la misma temporada tuve esta lesión. Fue mi primera lesión, nunca había tenido ningún problema de rodilla y no sabía si era normal sentir esos dolores.

-¿Cómo fue la incorporación a los entrenamientos?

-La temporada pasada me adapté al equipo con normalidad y adaptándome otra vez a la competición ya que estuve algo más de un mes entrenando con ellas. Al principio cuesta porque vienes de una lesión que ha sido bastante grave y la recuperación muy larga. El hecho de tener que hacer ejercicios que no había practicado en 14 meses me causaban mucha molestia en la rodilla pero poco a poco me fui adaptando. A veces sentía impotencia porque no era capaz de hacer cosas que antes sí, pero al final es un proceso lento. Las últimas semanas que competí ya no sentía esas molestias y me sentía bien.

-Actualmente, ¿cómo es un día con Almudena Rodríguez?

-Casualmente, ahora empieza la pretemporada. Por la mañana me levanto, me aseo y desayuno. Voy a entrenar dos horas por la mañana y, cuando termino, me voy para mi casa, me ducho y descanso un poco. Por la tarde voy otra vez a entrenar otras dos horas y así durante toda la semana.

-Cuando los deportistas están lesionados muchas veces se desesperan por la lenta recuperación, ¿cómo la vivió usted?

-Esta lesión ha sido una montaña rusa. Es muy larga. A veces estás muy positiva y otras no tanto. En los momentos que estaba bien, siempre me impulsaba a hacer algo nuevo con una mentalidad devoradora, pero cuando me encontraba mal… Era complicado. En ocasiones pensaba que no iba a sentir mi rodilla igual que antes o nunca podría volver a esprintar como hacía antes. Cuando empecé a esprintar en los primeros entrenamientos la pierna no reaccionaba como quería. Eran cosas totalmente normales pero mentalmente, en los días más oscuros, me afectaba bastante. He tenido la suerte de estar rodeada de gente que me ha ayudado mucho.

-¿Cómo se ve ahora?

-Aunque ha sido un proceso largo, soy una nueva Almudena. Todos los momentos tristes y de soledad los quiero convertirlos desde el día número uno de la pretemporada en fuerza y en ganas de volver a ser la jugadora que era. Que toda esa negatividad que he acumulado se convierta en motivación. Físicamente me encuentro bien y mentalmente también. Para poder valorarme necesito verme jugando durante unos meses para ver lo que puedo aportar en el terreno de juego.

-Recordando sus orígenes, ¿cuándo empezó a jugar al balonmano?

-Empecé a jugar al balonmano cuando tenía 8 años en el colegio. El club vino a mi colegio para darnos una clase de balonmano y hacerlo conocer. Ese mismo día, a mi hermana y a mí nos dijeron que fuésemos a probar al grupo de CB Rocasa porque vieron que teníamos cualidades y así empezó todo.

-Podría describir el momento en el que sabe que va a ser fichada por un equipo y posiblemente tenga alguna salida, ¿cómo lo vivió?

-Yo primero empecé a entrenar en mi equipo. Me subían de categoría con frecuencia y terminé acostumbrándome a jugar con las mayores. Cuando el club me dijo que querían jugase en División de Honor fue todo una alegría. Poder competir, aprender de profesionales y seguir creciendo en el balonmano fue la clave.

-¿Qué recuerdo dentro del balonmano guarda con especial cariño?

-En la selección cuando quedamos subcampeonas del mundo. Fue un momento súper especial porque conseguimos medalla y eso es algo grandísimo. Pero para mí, la experiencia más bonita que he vivido fue cuando jugué los Juegos Olímpicos en Tokio. Estuve rodeada de deportistas que siempre había visto jugar en la tele. Fue increíble.

-Tiene un amplio palmarés en la mochila, ¿cómo vive el momento antes de una competición?

-Me gusta descansar bien. Almuerzo bastante para tener energía para el partido. Es decir, con el cuerpo preparado. Tengo una manía muy curiosa y es que me amarro los cordones antes de hacer los pases con las compañeras. No sé por qué lo hago pero me siento más.

-¿Consideraría que conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos es uno de los mayores logros que puede conseguir en su carrera deportiva?

-Todo deportista sueña con estar en los Juegos Olímpicos. El hecho de participar y defender tu bandera ya es un orgullo. Pero conseguir una medalla tiene que ser indescriptible. Para mí sí sería uno de mis mayores logros deportivos.