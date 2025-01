Pesadilla española en el Dakar: Sainz, Roma y Gutiérrez quedan KO

David Sánchez de Castro Lunes, 6 de enero 2025, 10:39 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Las opciones españolas en el Dakar 2025 han quedado prácticamente descartadas (salvo un improbable milagro) en un final de la etapa crono 48 horas que ni en las peores previsiones se hubiera cumplido. Carlos Sainz, Nani Roma y Cristina Gutiérrez entre los favoritos, pero también Isidre Esteve entre la zona media, han dicho adiós en poco más de 300 kilómetros en los que todo salió mal.

La confirmación de que Carlos Sainz no podrá reeditar el título y conquistar su quinto 'touareg' llegó cuando rondaba la mitad de la etapa del día. Con serios problemas para pasar por dos puntos de control, la navegación por las complicadas dunas de camino a Bisha por última vez en este año le privó de tapar la sangría que comenzó este domingo. Después de perder casi 50 minutos en total en ese inoportuno vuelco y con el coche seriamente tocado (sin parabrisas durante más de media etapa), pero no de manera fatal, Sainz y su copiloto Lucas Cruz se perdieron y acabaron cediendo hora y media en total con Yazeed Al-Rajhi, vencedor de esta crono 48h. Para Sainz solo le queda esperar a que ocurra un milagro y que el Dakar no sea benévolo con sus rivales, si bien lo tendrá muy complicado.

El 'Matador' al menos pudo llegar a meta más o menos en tiempo, algo que Nani Roma ni siquiera pudo hacer. El catalán se quedó parado en el kilómetro 766 con una avería mecánica que necesitó la ayuda de la asistencia, lo que a efectos prácticos le supuso el abandono efectivo. Sin Sainz ni Roma, la escuadra de Ford dice adiós a su sueño de dar la campanada en su regreso al raid más duro del mundo, y tendrán que esperar a 2026 (quizá con los mismos, quizá con otros competidores).

Tampoco habrá victoria ni podio de Cristina Gutiérrez en su primera participación con un coche pata negra. La burgalesa se quedó tirada en el kilómetro 729 hasta que llegó el camión de asistencia para acompañarla de camino al vivac para abandonar y, aunque se podrá reenganchar este martes, no lo hará en competición efectiva, sino para ejercer de 'coche escoba' para sus compañeros de Dacia en la vital maratón de la etapa 3. Y es que el fabricante galo se ha encontrado que, otro año más, Nasser Al-Attiyah es uno de los grandes ganadores de las etapas más complejas. El catarí llegó a meta con solo seis minutos de retraso frente a Al-Rajhi, lo que le permite cerrar los casi 1000 kilómetros de estos dos días en tercera posición de la general y a solo 11 minutos del nuevo líder de la clasificación, el neerlandés Henk Lategan con el Toyota Hilux del equipo oficial.

Ni siquiera fue un buen día para los pilotos españoles en la zona media. Prueba de ello fue la avería de Isidre Esteve, que se dejó varias horas por otra avería mecánica y tampoco podrá completar este Dakar como esperaba.

Ampliar El valenciano Tosha Schareina Reuters

Schareina se confirma en motos

Daniel Sanders sigue empeñado en darle una despedida con honores a KTM. El australiano sumó otra victoria este lunes, y van tres de tres, y se confirma como el firme favorito para este Dakar, al menos en su primera semana.

Pero no lo tendrá hecho hasta que pasen los días. Sanders lo sabe, aunque tiene algo más de 12 minutos de ventaja sobre sus perseguidores, que están en un puño. Skyler Howes, Ross Branch y el valenciano Tosha Schareina llegan a la maratón de este martes con apenas 15 segundos de diferencia entre ellos, lo que a efectos prácticos es un empate técnico en plena persecución de Sanders.

La opción española de triunfo pasa indefectiblemente por el buen hacer de Schareina, que tiene en el maratón una oportunidad de oro. Sanders lo admitía en el vivac de Bisha: se ha visto beneficiado estos tres días de no salir abriendo pista, algo que tendrá que hacer en la temida jornada que afrontan este martes. Será también un día para que Edgar Canet, que entró en meta a quince minutos y se mantiene en el 'top 10' de la general, demuestre que viene a hacer ruido. El joven de 19 años sigue siendo uno de los descubrimientos de este Dakar, en el que solo tiene que confirmar que la apuesta por él es correcta. Será su primera maratón y, como el resto, no se puede permitir fallar.

Temas

Carlos Sainz Cenamor