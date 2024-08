El regreso de Aragón da una oportunidad a Márquez

Jesús Gutiérrez Jueves, 29 de agosto 2024, 19:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El retorno del Motorland Aragón tras un año apartado del calendario de MotoGP es una magnífica noticia para la colonia española en general y para un piloto en particular. Y es que el circuito turolense fue durante años uno de los santuarios de Marc Márquez, que suma seis victorias en Alcañiz, cuatro de forma consecutiva entre 2016 y 2019. Uno de los pocos trazados mundialistas donde se gira en sentido contrario a las agujas del reloj y, por tanto, con mayoría de curvas a izquierdas, que son las favoritas del piloto de Cervera.

Por eso, este fin de semana hay en el ambiente la sensación de que Márquez puede al fin lograr su primer triunfo con Ducati, que pondría fin a una racha de casi tres años y más de mil días sin saborear las mieles de la victoria. «Puedo sentirlo, pero no me preocupa», respondía el piloto español cuando le preguntaban en rueda de prensa. «Ni me preocupa ni me obsesiona porque pasados los mil días ya no sientes y porque sé que habrá más oportunidades. siento que soy competitivo, siento que estoy luchando por el podio, siento que estoy cerca de los de delante. Pero para ganar una carrera tienes que ser el más rápido el domingo, y es ahí donde nos está faltando siempre algo», añadía.

Márquez llega a Alcañiz después de un buen fin de semana en Austria, donde volvía a estar cerca de Bagnaia y Martín, pero que no se tradujo en resultados. En el sprint del sábado se cayó cuando rodaba segundo y el domingo se quedó clavado en la salida y en la primera curva se fue largo y perdió sus opciones, aunque pudo remontar hasta la cuarta posición. Marc es consciente de que con el nivel que están demostrando los dos candidatos al título, tiene que hacer un fin de semana perfecto para aspirar a la victoria y eso pasa por empezar enchufado desde los entrenamientos del viernes.

La victoria que catapultó a Bagnaia

Motorland Aragón también es muy especial para Bagnaia, ya que en esta pista logró su primera victoria en la categoría de MotoGP en 2021. Y no fue un triunfo cualquiera, lo hizo defendiéndose de los ataques de un desencadenado Marc Márquez que lo acosó en las últimas vueltas sin éxito. Aquel día marcó un antes y un después en la carrera de Bagnaia. «Esa victoria cambió mi mentalidad porque demostré que tenía el potencial para ganar». Desde entonces suma 25 victorias y dos títulos mundiales en la clase reina. Y va camino del tercero.

Después de lograr el doblete de victorias en Austria, el piloto turinés se volvió a poner al frente de la clasificación general y aventaja en cinco puntos a Martín, que tratará de jugar con el factor cancha para recuperar el liderato en una pista donde solo ha ganado cuando era piloto de Moto3. El madrileño no gana una carrera de domingo desde hace seis grandes premios, en cinco de los cuales la victoria ha sido para su máximo rival. «Está claro que Bagnaia se encuentra en un gran nivel porque ha mejorado sus puntos menos fuertes comparados conmigo, y a mí aún me falta por mejorar en algunos aspectos», valora.

La batalla entre Bagnaia y Martín, junto al posible resurgir de Márquez, serán los principales focos de atención en Aragón. Pero no los únicos. De hecho, habrá que contar con Enea Bastianini, tercer clasificado de Mundial y el último ganador en esta pista en 2022. También con las Aprilia de Aleix Espargaró y Maverick Viñales, en un trazado que históricamente se le ha dado bien a la MotoGP italiana. Y también si KTM, con Pedro Acosta a la cabeza, vuelve a plantar cara a las todopoderosas Ducati.

En las categorías pequeñas, Sergio García llega al frente de la general de Moto2 con 20 puntos de margen sobre el japonés Ogura, mientras que en Moto3 el hispano-colombiano David Alonso es el dominador absoluto del campeonato, con siete victorias en once carreras y una ventaja de 71 puntos sobre Iván Ortolá y 75 respecto a Dani Holgado.