Pecco Bagnaia gana el sprint y retrasa el alirón de Jorge Martín

El vibrante mano a mano que Jorge Martín y Pecco Bagnaia están protagonizando durante 2024 vivió su penúltimo episodio en un sábado donde los dos candidatos tenían una misión. Al italiano solo le valía ganar y el español debía sumar y no cometer errores. Ambos cumplieron su cometido, por lo que el campeonato se decidirá en el último domingo de la temporada. Será la carrera más importante en la vida del piloto de San Sebastián de los Reyes, que ya acaricia con los dedos la corona de MotoGP.

Bagnaia marcó territorio desde la mañana, logrando la pole y metiendo además a dos pilotos entre él y Martín, que partía cuarto en la parrilla. Junto al italiano, se situaron en primera fila Aleix Espargaró, que se quedó a 55 milésimas de la pole en su última carrera como piloto en activo, y Marc Márquez, al que la rueda de Bagnaia le dio el plus que necesitaba en un circuito donde nunca ha tenido la mejor de las sensaciones.

Parecía una estrategia inteligente la del bicampeón de MotoGP, que necesitaba ganar y que hubiera más rivales en la batalla, aunque una vez que se apagó el semáforo, el italiano se puso en cabeza y no especuló, logrando una victoria autoritaria de semáforo a bandera. «Misión cumplida y basta. He ganado el sprint, he hecho la pole y el objetivo era llevar el Mundial hasta mañana», comentaba Bagnaia, que avisaba de que no trataría de hacer nada extraño en la carrera del domingo para compactar el grupo. «No es algo que me guste hacer, ni que creo que valiese, porque no parece que ninguno de los de detrás pudiera adelantar a Martín, que si tuviera dificultades terminaría como mucho tercero. Yo haré mi carrera, saldré a ganar y a divertirme».

Con Bagnaia inalcanzable por delante, a Martín le tocó pelear por el podio. Se llegó poner en cabeza momentáneamente tras otra salida fulgurante marca de la casa, pero pronto le rebasaron Bagnaia y Bastianini, que fue con el que más le tocó sudar. Ambos se pasaron varias veces y cuando parecía que el español tenía a tiro la segunda posición, renació el italiano, que le adelantó en la última vuelta, no sin asumir cierto riesgo.

«Ha sido una carrera un poco tensa. He salido muy bien, me he querido poner en la primera posición y me veía con ritmo para ir hacia delante, pero he visto que iba a ser muy difícil», comentaba el de San Sebastián de los Reyes, que describía su batalla con Bastianini. «Ha sido una bonita pelea y el hecho de que me quisiera pasar me ha ayudado a estar concentrado. Pensaba que lo tenía controlado en la última vuelta, pero lo importante es que he cogido puntos necesarios para tener un poco más de tranquilidad».

Las cuentas del campeonato

Ese adelantamiento de Bastianini sobre Martín le privó de dos puntos, que cambian poco en clave campeonato, pero algo cambian. Y es que Martín afrontará la última carrera de la temporada con 19 puntos de renta. Lo que quiere decir que le valdría con sumar siete puntos este domingo, independientemente de lo que haga su rival. Es decir, con un noveno puesto sería campeón, aunque su rival ganara la carrera; y si acabase segundo Bagnaia, a Martín le valdría con terminar decimocuarto. El resto de combinaciones dan ganador al madrileño, que lo tiene muy de cara para convertirse en el quinto campeón español de la clase reina.

Por lo demás, Aleix Espargaró concluyó en cuarta posición, siendo la única moto no Ducati en el top 8. Lo celebró en la vuelta de honor rodando con la Honda 125 cc con la que debutó en el Mundial en 2005. El catalán, que se despide como piloto en activo este fin de semana, le ganó la posición a Álex Márquez en las últimas vueltas.

Cinco segundos por detrás, entró el segundo grupo, comandado por Morbidelli y con Marc Márquez en séptima posición. Un resultado que dejaba claro la falta de confianza en este circuito, donde no ha tenido buenas sensaciones en todo el fin de semana, a pesar de la primera fila de la Q2. El de Cervera tuvo un toque en la salida con Pedro Acosta, del que se hizo responsable y que terminó con el sprint del murciano, que prometía mucho. «Ha sido un lance de carrera, pero si alguien lo podía evitar era yo, él no me ha visto en ningún momento», confesaba Márquez, que con este resultado pierde provisionalmente la tercera posición en el campeonato en favor de Bastianini.

En las categorías pequeñas, donde ya quedan pocas cosas en juego, Arón Canet se hizo con la pole de Moto2, por delante de Manu González, que podría acabar tercero en el campeonato en lucha con Sergio García, Fermín Aldeguer y Alonso López. Y en Moto3, la pole fue para el rey de la cilindrada ligera, David Alonso, con Colin Veijer segundo, Iván Ortolá tercero y Dani Holgado quinto. Estos tres pilotos se jugarán el subcampeonato de Moto3.