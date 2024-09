MotoGP repite en Misano, con Márquez en racha

Jesús Gutiérrez Misano Jueves, 19 de septiembre 2024, 18:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El sinuoso trazado que lleva el nombre del malogrado Marco Simoncelli volverá a ser el escenario de la competición más importante del mundo sobre dos ruedas. MotoGP repite en este circuito a orillas del Adriático por la cancelación del gran premio que debía haberse disputado en esta fecha, el de India; y del que inicialmente se había perfilado como su sustituto, el de Kazajistán. Para evitar un nuevo vacío en el calendario, tras el de Argentina y el del propio Kazajistán, que debía haberse disputado en junio, el campeonato decidió poner una segunda cita en Misano. Eso sí, con modificaciones en los horarios habituales del domingo, con las carreras adelantadas una hora para no coincidir con la Fórmula 1.

Probablemente lo que casi nadie podía imaginar cuando se rehízo el calendario es que Marc Márquez llegaría en estado de gracia, con dos victorias consecutivas después de una travesía en el desierto que duraba casi tres años. Si en Aragón el triunfo era hasta cierto punto previsible, en un circuito favorable para el español, que además corría en casa; el de Misano 1 fue toda una sorpresa, aprovechando un chaparrón que cayó durante dos vueltas, para sorprender a los grandes favoritos, Pecco Bagnaia y un desafortunado Jorge Martín que cometió un claro fallo estratégico al entrar a boxes a cambiar de moto, previendo que caería agua durante más tiempo.

No se espera lluvia este fin de semana, salvo en la jornada del viernes, lo que debería volver a situar a Bagnaia y a Martín entre los favoritos, relegando a Márquez a un papel de 'outsider'. Aunque las temperaturas serán más bajas de lo habitual, lo que hace prever menos agarre en el asfalto y unas condiciones que de nuevo podrían favorecer al catalán, que de ganar el domingo firmaría su primer 'hat-trick' de victorias desde 2019.

Con esta nueva realidad, el título sigue sin ser su prioridad, como volvía a asegurar este jueves en la rueda de prensa oficial: «Este año ya he conseguido todos los objetivos que me había marcado, así que todo lo que venga será un regalo». Nadie se atreve a descartarle y menos a estas alturas. La clasificación general arroja una igualdad extrema entre Martín y Bagnaia, separados por solo siete puntos, y con Márquez a 53 puntos del madrileño, pero en clara dinámica ascendente, después de recuperar 30 unidades en los dos últimos grandes premios.

Márquez no entra al trapo con Rossi

La enquistada rivalidad entre Valentino Rossi y Marc Márquez es como un volcán latente, que entra en erupción cada cierto tiempo. Justo lo que ocurrió la semana pasada, a raíz de una entrevista del italiano donde volvía a cargar duramente contra el de Cervera, del que decía «que nunca nadie había sido tan sucio en este deporte». Una rajada que no encontró respuesta por parte del español, que prefiere hacer oídos sordos sobre este tema. «Ahora mismo, en este momento, tengo la cabeza en cosas mucho más importantes para pensar que no estar perdiendo el tiempo con declaraciones de otro piloto».

Es obvio que, nueve años después, Rossi no ha sido capaz de superar lo ocurrido en la temporada 2015, cuando ambos colisionaron figurada y literalmente en la ya célebre carrera de Malasia. Para el ídolo italiano, Márquez fue el responsable de que no ganara aquel campeonato, en favor de Jorge Lorenzo. Pero el catalán, a estas alturas de película, pasa olímpicamente de este asunto y ya ni le interesa enterrar el hacha de guerra. «Si ya no se consiguió en 2016 o 2017, ahora ya es toro pasado», comentaba hastiado en Misano.

Precisamente, el hecho de que se corra este fin de semana en Italia podría volver a encender a los 'tifosi' más radicales, que año a año van olvidando aquella película. Hace dos semanas, Márquez vivió desde el podio como una parte de la afición italiana le silbaba cuando celebraba su última victoria en Misano. Aunque lo que más se destacó de ese momento fue la actuación de Bagnaia, que trató de silenciar e incluso afeó esa reacción antideportiva, lo que Márquez agradeció: «Para mí el gesto más destacable del podio fue lo que hizo Pecco. Porque yo siempre he dicho lo mismo, si alguien puede parar estas situaciones son los pilotos».

El de Turín también se refirió a este asunto en la rueda de prensa oficial con un mensaje de concordia. «No es correcto que le piten. Estamos dando el máximo y todos estamos aquí por pasión este deporte. Hacer eso es una clara demostración de poco respecto por lo que ha pasado, por la carrera. No me gustó aquí o en Mugello, ni en Barcelona hacia mí cuando gané. Son cosas que se tienen que mejorar». Todo un gesto de campeón el de Bagnaia, aunque ya se verá este fin de semana si en Misano tienen más peso sus palabras de conciliación o las de rencor de su maestro Valentino Rossi.