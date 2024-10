Jorge Martín arrasa el sábado con pole y victoria al sprint

Jesús Gutiérrez Sábado, 19 de octubre 2024, 06:51 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Sábado redondo el firmado por Jorge Martín en las antípodas, donde la meteorología volvió a jugar un papel destacado, especialmente en la primera parte de la jornada. Phillip Island amaneció con lluvia y fuerte viento y el primer entrenamiento de la mañana tuvo que hacerse aún mojado. Conforme avanzaba la actividad, la pista se fue secando y la calificación ya se disputó con neumáticos slicks, aunque todavía con parches de agua y el asfalto muy delicado, con temperatura muy baja. En estas difíciles condiciones, el que mejor se desenvolvió fue el líder del campeonato, que logró la pole por delante de Marc Márquez y Maverick Viñales, en una primera fila íntegramente española, y con Bagnaia partiendo en la quinta posición.

La carrera al sprint se disputó más de tres horas después, con el asfalto ya completamente seco, pero con fuertes rachas de viento que también iban a participar del juego. Martín hizo una salida impecable y Márquez se pegó a su rueda, pero el de Cervera se fue largo en la frenada de la curva 1 y perdió muchas posiciones. «No he calculado bien la frenada y para evitar el contacto me he ido largo. Error mío por no calcular en esa primera curva, que es muy especial y más cuando hay viento». Ese fallo, unido a que las Ducati de segunda fila abrasaron a Viñales en la aceleración, recolocó el sprint por completo, con Martín, Bezzecchi y Bagnaia en cabeza, y Márquez retrasado hasta octava posición y obligado a remontar una vez más.

Y el catalán no tardó en ponerse el mono de trabajo y recuperar posiciones a marchas forzadas. En la cuarta vuelta ya era tercero y tenía por delante a los dos aspirantes al título. Le costó tres vueltas pasar a Bagnaia, que estuvo muy peleón a pesar de no tener el ritmo, y cuando se puso finalmente segundo en la octava vuelta, la diferencia ya era de más de tres segundos con Martín. Y la victoria parecía ya imposible. «Al final lo he podido solucionar, con la segunda posición, pero me queda el regusto amargo porque tenía ritmo para pelear con Martín». Pero el de Cervera prometía batalla para el domingo. «Jorge es muy explosivo en las primeras vueltas y yo me encuentro mejor con neumático usado. Si esta vez salimos bien intentaré estar lo más cerca posible de Jorge, que es el piloto más rápido este fin de semana».

Victoria autoritaria

Martín ni se inmutó cuando Bagnaia se puso segundo en las primeras vueltas ni lo hizo tampoco cuando Márquez fue su perseguidor más inmediato a falta de seis para el final. «He apretado un poco cuando he visto que Marc se ponía segundo, pero al final solo tenía que administrar la ventaja». A la pole y la victoria al sprint, sumó también la vuelta rápida de carrera, que la marcó justo cuando Márquez se ponía segundo, lo que dejaba claro que tenía todavía margen cuando rodaba en cabeza.

En clave campeonato, Martín amplió la ventaja con respecto a su principal rival en 6 puntos. Se benefició de la remontada de Márquez y también de la tercera posición que le arrebató Enea Bastianini a su compañero de equipo. Pecco Bagnaia solo pudo terminar cuarto y se queda ahora a 16 puntos del liderato.

El susto del día lo protagonizaron Maverick Viñales y Marco Bezzecchi cuando ambos peleaban por la quinta posición. El español llegaba desde atrás con más ritmo y había adelantado al italiano en la primera curva, pero éste no pudo detener su Ducati en la frenada y terminó arrollando al de Aprilia. Ambos se fueron al suelo a mucha velocidad y se llevó la peor parte Bezzecchi, al que tuvieron que sacarle de la grava en camilla y fue evacuado en helicóptero para hacerle más pruebas, aunque subía al aparato por su propio pie. Al margen de las consecuencias físicas, el italiano será probablemente sancionado ya que Dirección de Carrera avisó de que el accidente estaba bajo investigación.

Hubo muchas caídas en un sprint de supervivencia, entre ellas otra muy fea de Pedro Acosta que le llevó directamente al centro médico, con una fuerte contusión en el hombro izquierdo, pero sin nada roto. Cerraron las nueve primeras posiciones de los puntos: Di Giannantonio, Morbidelli, Raúl Fernández, Aleix Espargaró y Augusto Fernández, que sumó sus primeros puntos al sprint de 2024.

Este sábado también se disputaron en Phillip Island las calificaciones en las categorías pequeñas. En Moto2, Fermín Aldeguer encabezará una primera fila íntegramente española con Arón Canet segundo y Alonso López tercero. El líder Ogura partirá noveno en su primera oportunidad de cerrar el título de la clase intermedia. Y en Moto3, la pole fue para Iván Ortolá, que se está disputando con el neerlandés Veijer (segundo en parrilla) y con Dani Holgado (14º) el subcampeonato de un mundial que ya tiene campeón en la figura del hispano colombiano David Alonso, que partirá décimo en Phillip Island.

