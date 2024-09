Enea Bastianini lidera un viernes sólido para Jorge Martín

Jesús Gutiérrez Madrid Viernes, 27 de septiembre 2024, 12:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

En un viernes tórrido y con poca historia en Indonesia y el del primer madrugón de los muchos que vienen para los aficionados que quieran seguir en directo MotoGP las próximas semanas, la imagen del día fue la de Marc Márquez y Pecco Bagnaia entrando juntos al pit lane, después de que el italiano se quedara sin gasolina justo al acabar la sesión. El de Cervera, que pasaba por ahí, le hizo de 'taxista' para llevarle hasta su box, en una simpática secuencia que luego contaba el español: «Justo iba delante de mí Pecco y se ha quedado sin gasolina, he pasado por el lado, he visto que levantaba la mano y le he esperado para remolcarle y, bueno. Entiendo que sea morboso, porque es el futuro compañero de equipo, esto y lo otro, pero es más una cosa que cuando pasas la línea de meta la rivalidad queda en segundo plano, y si puedes ayudar a alguien que se quede parado ahí, con el calor que hace, pues le ayudas».

No fue la única salvada del día de Márquez, que minutos antes había levantado la moto en plena curva cuando estaba ya a punto de caerse. Una acción que acostumbraba a hacer con la Honda, pero que todavía no se había visto con la Ducati. «Para mí la imagen de la jornada ha sido esa salvada», reivindicaba el propio protagonista. «Ha sido de las que hace mucho tiempo que no hacía. La gente decía que llevaba un 'anticaídas' en la Honda y ahora me lo han montado en la Ducati», comentaba entre risas.

Póker de las Ducati 2024

Lo que no le haría tanta gracia a Márquez fue la sensación de superioridad que demostraron las Ducati 2024, que son las que llevan en el equipo oficial Pecco Bagnaia y Enea Bastainini, y en el Pramac Racing Jorge Martín y Franco Morbidelli. Los cuatro se situaron al frente de la tabla de tiempos el viernes, con el mejor crono del ganador de la última carrera en Misano, un Bastianini en estado de gracia que superó a Martín en 40 milésimas, en 79 a Morbidelli y en 82 a Bagnaia. Igualdad extrema entre las Ducati 'pata negra'.

La diferencia entre los dos pilotos que se están jugando el campeonato es que mientras a Bagnaia se le vio con dudas (decimocuarto en el libre de la mañana y solo asomó por cabeza cuando puso el neumático blando) a Martín se le vio muy sólido en toda la jornada. Tercero en el FP1, con ritmo con gomas más duras y, como acostumbra, con un plus en el 'time attack'. «Estoy contento porque he hecho un gran día, me he encontrado cómodo y no he tenido que tocar un click en los dos entrenamientos», señalaba el madrileño confirmando sus buenas sensaciones en el circuito de Mandalika.

Otras tres Ducati de 223 se colaron entre las diez primeras posiciones que daban acceso directo a la Q2 del sábado: Marco Bezzecchi (quinto), Marc Márquez (séptimo) y Fabio Di Giannantonio (noveno). Y los tres únicos representantes de la marca boloñesa en ese top 10 fueron Fabio Quartararo, sexto y que empieza a ver brotes verdes en su Yamaha, Pedro Acosta, octavo, que sufrió una caída sin consecuencias en el inicio de la sesión, y Maverick Viñales, décimo con la Aprilia. Tendrán que pasar por la repesca de la Q1, entre otros, Álex Rins, Aleix Espargaró, Joan Mir y Álex Márquez, única Ducati fuera de los diez primeros, al que una caída en los instantes finales le condenó.

En las categorías pequeñas, el mejor tiempo en Moto2 fue para el líder de la categoría intermedia, Ai Ogura, por delante de Arón Canet. El japonés, que en las últimas carreras ha metido tierra de por medio en la clasificación frente a un Sergio García que sigue muy limitado físicamente y que este este viernes solo pudo concluir vigesimoprimero. Y en Moto3 el más rápido del día fue el neerlandés Colin Veijer, por delante de los españoles Adrián Fernández y David Almansa. Mientras que los pilotos más fuertes de la categoría pequeña comenzaron con tiempos discretos: Iván Ortolá noveno, David Alonso decimotercero y Dani Holgado decimoquinto.