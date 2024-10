David Alonso gana en Tailandia aumenta su leyenda en Moto3

Jesús Gutiérrez Domingo, 27 de octubre 2024, 06:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

David Alonso ya es un piloto único. El vigente campeón del mundo de Moto3 se ha quedado solo en los libros de historia de la categoría pequeña con su victoria número doce en este 2024. Nadie haga ganado tantas carreras en una temporada en la menor de las cilindradas, ni cuando ésta era el Mundial de 125 cc ni el actual Moto3. Por poner en contexto los números del piloto hispano colombiano con algunos de los grandes referentes de siempre: Marc Márquez consiguió diez victorias en 2010 y hasta este año el récord lo poseía Valentino Rossi con once en 1997. David Alonso está empezando a escribir una nueva era en el motociclismo.

La de Tailandia siguió el guion de sus últimas victorias, con un Alonso esperando a las últimas vueltas para dar el ataque definitivo e implacable. Aunque para ganar tuvo que enfrentarse a unas condiciones muy delicadas, ya que la lluvia había aparecido por la mañana y la carrera de Moto3 se había reducido en siete vueltas. A pesar de que la carrera se había declarado en mojado, ya en la parrilla, casi todos optaron por el neumático liso, la opción ganadora, porque pronto se abrió el carril en el circuito de Buriram.

Como si fuera un sprint de MotoGP, las doce vueltas fueron un frenesí de adelantamientos, como si la pista estuviera completamente sea y a pesar de que, por momentos, ondearan las banderas de lluvia. Apenas tuvo influencia ya que no llegó a calar el asfalto y Alonso volvió a sacar la varita al final, a pesar de que en el último giro le llegó a adelantar Ortolá. Pero no tardó en devolverle el adelantamiento para reescribir los libros de historia. «En mi interior sí que quería conseguir este récord. Después de lograr el título, no ha sido fácil mantener la concentración y todo esto es como un sueño y solo quiero seguir soñando».

Alonso no dio opción y tras él se desató el caos en la última curva, ya que Ortolá se fue muy largo en la frenada, y le pasaron Lunetta, segundo, Furusato y Veijer. Este último impactó con el japonés, que le descabalgó de su montura, y moto y piloto cruzaron la meta cada uno por su lado. Una situación legal porque el reglamento indica que basta con que ambos traspasen la línea y el tiempo lo marca el primer elemento, así que acabó clasificando quinto. El que sufrió con estas condiciones fue Dani Holgado, 12º, que mantiene la segunda posición en la general, pero ve como Veijer y Ortolá se acercan en esa batalla por el subcampeonato.

