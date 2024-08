Bagnaia bate a Martín y Márquez firma una remontada incompleta

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 18 de agosto 2024, 12:53 | Actualizado 17:53h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El GP de Austria volvió a reflejar la diferencia que hay en estos momentos entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín, y el resto. Habría que poner un asterisco al lado de Marc Márquez en un fin de semana donde estuvo realmente cerca, aunque su botín de puntos fuese muy escaso para su potencial. Y aún así, el nivel de los dos contendientes al título sigue estando en otra dimensión en términos de velocidad, constancia y regularidad. Y como no podía ser de otra forma, este rendimiento también se refleja en la clasificación general, que este fin de semana de nuevo se volteó en favor del italiano.

Bagnaia completó el pleno, tras sumar una nueva victoria. La séptima del año solo en carreras largas de domingo, sumando unas cifras ya escandalosas para estas alturas de temporada, cuando solo se han disputado once grandes premios. Si no fuera por la superioridad de Martín en los sprint de los sábados y su solvencia a la hora de minimizar los daños los domingos, el italiano estaría lanzado hacía su tercer título consecutivo en MotoGP. Pero lo cierto es que una vez pasado el ecuador del campeonato solo hay cinco puntos de ventaja entre ambos y se prevé otro final de infarto con todo por decidir en la última cita del año en Valencia.

Volviendo a Austria, la prueba se decidió en un par de vueltas, que fue lo que tardó Bagnaia en consolidarse al frente de la carrera. Martín partía desde la pole y pudo aguantar esa primera posición en la salida, si bien antes de acabar la primera vuelta ya había sido sobrepasado por el piloto turinés. Aunque batalló por recuperar ese primer puesto en el siguiente giro, Bagnaia no cedió ni un milímetro y conservar esa privilegiada posición en ese momento fue decisivo a la postre.

«Estoy un pelín frustrado porque creo que hoy teníamos potencial para hacer algo más, pero rodando en la segunda posición ya era lo máximo a lo que podía aspirar, porque estando por detrás se recalienta todo y las opciones de ganar son mínimas», apuntó Martín. A pesar de que el español prácticamente calcaba los tiempos por vuelta de su rival, no pudo ya adelantarle y a partir de mitad de carrera fue perdiendo fuelle. Así que hacía autocrítica después. «No creo que tenga nada más que yo, pero gestiona mejor ese punto de la carrera. Quizás tenga que cambiar la estrategia en esas primeras vueltas».

Lo que se vio a partir de ese momento y hasta el final fue un ritmo machacón de Bagnaia hasta el final, donde décima a décima ganaba ventaja sobre Martín para cruzar la línea de meta con más de tres segundos de ventaja. Y por detrás, la diferencia con respecto al tercer clasificado, Enea Bastianini, era ya de más de siete segundos. Un mundo entre los dos y el resto.

Cadena de errores

Marc Márquez recuperó su mejor versión este fin de semana, donde volvía a tener aspiraciones de victoria y el podio era el objetivo mínimo. Sin embargo, todo se fue al traste antes incluso de que se apagase el semáforo por una concatenación de fallos que le situaron en decimotercera posición al paso por la primera vuelta. «Todo lo que nos podía pasar, nos ha pasado».

Y es que, en la misma parrilla de salida, el equipo tuvo que cambiarle el neumático delantero porque se rompía la válvula cuando estaban comprobando la presión. Esto hizo que saliera a pista sin apenas temperatura en la goma. Tampoco se activó el dispositivo de salida segundos antes de que se apagase el semáforo y su Ducati se quedó clavada en la primera fila. Y para rematar, Franco Morbidelli lo embistió por detrás y ambos se fueron largos en la curva 1.

Tras este carrusel de infortunios, Márquez completaba la primera vuelta en decimotercera posición y empezaba una remontada antológica que focalizaba toda la atención ya que por delante apenas había movimientos. El de Cervera llegó hasta la cuarta posición rodando en ritmo de cabeza de carrera y siendo por momentos el más rápido en pista, lo que daba una idea del potencial del octocampeón del mundo este domingo. «Un cuarto no me deja satisfecho porque hemos fallado en todos los puntos importantes del fin de semana, pero para mí ha sido muy importante porque he sido muy competitivo cada vez que he salido a pista», señaló.

Con la quinta posición de Brad Binder, el sudafricano fue esta vez la mejor moto no Ducati, por delante de la Aprilia de Maverick Viñales, séptimo, que batió a su compañero Aleix Espargaró, noveno. Décimo acabó Álex Márquez, un meritorio undécimo para el 'wild card' Pol Espargaró; mientras que Pedro Acosta sólo pudo ser decimotercero en su fin de semana más complicado desde que es piloto de MotoGP.

Temas

Austria

MotoGP

Motos