Bagnaia marca territorio en casa frente a Márquez y Martín

Si había dudas del estado físico de Pecco Bagnaia tras su terrible accidente del pasado Gran Premio de Aragon, estas quedaron disipadas de un plumazo este viernes. O al menos, lo que podría condicionarle su rendimiento encima de la moto. Porque durante toda la jornada se vio al piloto turinés hacer gestos de dolor en el costado izquierdo, a la altura del hombro. Incluso recibió la visita del director médico de MotoGP en su box. «Por la mañana ha sido lo más complicado, porque cada cambio de dirección era como si tuviese un cuchillo clavado en el costado. La suerte es que estamos en Misano, un sitio que conozco a la perfección. El objetivo para hoy era terminar entre los diez primeros y he terminado primero», explicaba el vigente campeón.

Y es que, a la hora de la vedad, cuando le tocó buscar el tiempo con el neumático blando, sacó los galones y marcó el mejor registro del día, superando en casi dos décimas a Marc Márquez y en otra más a Jorge Martín. El italiano sí que se gestionó a la hora de trabajar en la pista y fue el piloto que menos vueltas dio en todo el día. Sumando las de los dos entrenamientos de mañana y tarde, Bagnaia completó ocho giros menos que Martín y seis que Márquez. Está claro que la velocidad la tiene, pero habrá que ver cómo reacciona su cuerpo a la exigencia del sprint del sábado y, sobre todo, de la carrera del domingo.

El que también disipó sus propias dudas fue Marc Márquez, que acabó ambas sesiones segundo y volvió a estar al nivel de las Ducati 2024, con su versión 2023. El de Cervera era consciente de que no podría estar al nivel arrollador de Motorland Aragón, por las condiciones especiales que se dieron allí, con un circuito recientemente reasfaltado y poco agarre en pista, justo el escenario que mejor se adapta a sus capacidades. Había incertidumbre por saber cuál sería el nivel real del ilerdense en Misano y, visto lo visto, está de nuevo con los mejores.

«Las sensaciones son buenas, pero hay dos pilotos que en cada entrenamiento suben el listón. De momento estamos en esa pelea por el podio, sin olvidarnos de Bastianini y Morbidelli que aquí están muy fuertes», comentaba al término de la jornada el español, que cuando le repreguntaban si estaba para luchar por la victoria, se mostraba más cauto: «No. Me falta un poquito todavía. Debería ser un poquito más rápido en el tercer parcial y luego cuatro cositas que nos faltan. Pero durante todo el día me he sentido cómodo y he estado arriba».

El que más claro lo tiene es Jorge Martín, que desde el inicio de la jornada marcó el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre y se mostró con mucho ritmo con neumático usado. De hecho, el madrileño se sintió más cómodo con esa goma que con la blanda, que montó en los instantes finales de la práctica de la tarde y terminó tercero. «Sentía que tenía un pelín más que el resto por la mañana, pero por la tarde, en cuanto he puesto la blanda, todo ha empezado a complicarse y me costaba mucho parar la moto», explicaba el de San Sebastián de los Reyes, que el año pasado firmó el doblete en esta pista.

Acosta contra las Ducati

Como era de esperar, las motos italianas fueron las dominadoras en el circuito de casa, copando las cinco primeras posiciones. Sexto terminó Pedro Acosta, que se fue al suelo en los instantes finales del viernes, justo cuando había logrado su mejor registro. Una caída, la decimosexta de la temporada, con la que iguala las de Marc Márquez y ambos comparten este dudoso liderato.

Otra Ducati, la de Marco Bezzecchi concluyó séptima, por delante de Maverick Viñales, Fabio Quartararo y Jack Miller, que completó las diez primeras posiciones que dan acceso directo a la Q2 del sábado. Por la repesca de la Q1 deberán pasar pilotos como Brad Binder, Álex Márquez, Aleix Espargaró o su hermano Pol, que este fin de semana participa como 'wild card' en Misano, con el prototipo 2025 de la KTM.

En las categorías pequeñas, el más rápido en Moto2 fue el valenciano Arón Canet, seguido de Celestino Vietti y de Manu González, con el líder de la categoría intermedia, Sergio García (24º), sufriendo. Mientras que en Moto3, el madrileño Adrián Fernández terminó primero por delante del ganador de Aragón, José Antonio Rueda, y el dominador de la categoría menor, el hispano-colombiano David Alonso.