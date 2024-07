Russell lidera la fiesta británica en un Silverstone complicado

David Sánchez de Castro Sábado, 6 de julio 2024, 16:34 | Actualizado 17:01h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El sueño de los aficionados británicos, tan puristas ellos, se ha visto en la clasificación de un Gran Premio de Gran Bretaña que parecía un cliché: lluvia, frío, complicaciones y tres de los suyos al frente. George Russell volvió a darle en los morros a Lewis Hamilton, que partirá 2º, y los Mercedes por delante de un Lando Norris que tendrá la difícil labor de sujetar a Max Verstappen, que partirá 4º en su segunda peor clasificación del año. Fue una tanda impredecible que quedó marcada desde el inicio por el ingrediente que siempre da espectáculo.

La lluvia ya había sido protagonista durante la mañana. La carrera de F3 tuvo que retrasarse hasta la tarde porque no podía tomar la salida, mientras que en la F2 hubo varios incidentes (uno de ellos con el español Pepe Martí, que embistió a otro piloto por detrás), lo que propició que la clasificación comenzara con la pista muy mojada. Eso le puso un ingrediente extra a una clasificación que, poco a poco, se fue secando.

Q1: Entre lluvia y sustos

Todos salieron con neumáticos intermedios, porque la situación así lo requería, pero pronto se vio un ligero carril que permitió a varios montar neumáticos de seco. Uno de ellos fue Charles Leclerc, que mal que mal pudo completar una vuelta, y otro fue Sergio Pérez, que dio otro argumento a quienes piden que se le expulse inmediatamente del equipo por el que acaba de renovar.

'Checo' se quedó tirado en la grava de la escapatoria de una de las curvas más peliagudas del trazado, Copse. La pista estaba tan húmeda que se salió y se quedó empanzado, entre súplicas para que le ayudaran a salir de ahí. Obviamente, lo hicieron porque el coche no podía quedarse ahí, pero Pérez ya puso camino al garaje.

Retomada la acción, y con la lluvia empezando a caer de manera ligera en algunas curvas, no cesaron los sustos. De hecho, Verstappen se salió en la misma curva que su compañero, aunque en su caso pudo reincorporarse con relativa normalidad (y el coche tocado, algo que hipotecó su resultado final), lo mismo que le pasó a Magnussen… aunque en su caso, y pese a poder rodar, se quedó eliminado junto a Bottas (que fue el primero en probar con seco), Ocon, el citado Pérez y un Gasly que había cambiado todo el motor y salía último en cualquier caso.

Q2: En seco, Alonso 3º

La ventana que se abrió de sol aceleró que el carril seco aumentara. Así, con todos calzando neumáticos de seco blandos, la evolución de la pista fue altísima hasta el punto de que en los últimos instantes no se supo si, por ejemplo, el mismísimo Max Verstappen iba a poder pasar a la Q3.

Pero lo hizo… aunque más lejos de lo previsto. La continua mejora de los tiempos quedó patente, por ejemplo, no solo en que Alonso pasara a la Q3 (algo que no estaba dentro de los planes, lamentablemente para él), sino que lo hizo con el tercer tiempo. También pasó el corte Lance Stroll, aunque 10º, así como Carlos Sainz, en medio del 'top 10' sin mayores dificultades. Mucho peor fue su compañero, un Charles Leclerc que se hundió y se vio totalmente sorprendido y no pudo participar en la tanda definitiva.

Fue una tanda sorprendente, sobre todo porque pasaron los Aston Martin, Hulkenberg con el Haas o incluso Albon con el Williams.

Q3: Doblete de Mercedes, con Russell delante

Con la pista ya seca, pero fría, todas las cartas se pusieron bocarriba. Y las mejores le salieron a un George Russell que, por segunda vez este año, logró una memorable pole en la que demostró que a Lewis Hamilton le tiene bien cogida la mano. No en vano, el heptacampeón (que es además el máximo 'poleman' en Silverstone y en toda la historia) lleva un contundente 10-2 en contra con su compañero en clasificación este año.

Fue una sesión en la que desde el primer momento se vieron a los hombres de Mercedes muy fuertes. Y también les acompañó la suerte, porque Max Verstappen no pudo competir en igualdad después de que su Red Bull padeciese las consecuencias de la salida de pista en la Q2 y saldrá desde una pobre (según perspectivas) cuarta plaza. Pocos tendrán dudas de que es un firme candidato, aunque tenga que pelearlo.

La decisión de cuándo salir a hacer los buenos intentos perjudicó a varios pilotos, como Fernando Alonso. El asturiano, al que le quitaron una vuelta por límites de pista, no tuvo un último intento decente porque se encontró en la preparación del giro a Sainz y a Piastri y no pasó del 10º tiempo. Mientras, su compañero Lance Stroll sí tuvo una buena tanda y marcó el 8º. Entre medias, Alex Albon, con el que Alonso se las tendrá que ver en los primeros compases de la carrera de este domingo. Y por delante, un Carlos Sainz que tampoco tuvo su momento óptimo en la Q3, aunque partirá 7º, que no es un resultado del todo negativo.

Por delante, la pelea por el mejor crono se dilucidó entre los Mercedes. Hamilton parecía más fuerte en su intento, pero Russell tenía guardada una intentona casi perfecta que le permitió marcar su tercera pole. Lando Norris completó el triplete británico, todo un sueño para los cientos de aficionados que, estoicos, soportaron las inclemencias.