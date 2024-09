Sainz señala a Pérez: «Yo he hecho la línea normal»

David Sánchez de Castro Domingo, 15 de septiembre 2024, 17:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

En el castigo lleva la penitencia, debieron pensar los comisarios para sentenciar de manera salomónica el accidente entre Carlos Sainz y Sergio Pérez que les costó a ambos no solo el podio por el que peleaban, sino también acabar el propio GP de Azerbaiyán. Los jueces dieron por buenas las explicaciones de ambos, en las que señalaban no haber hecho nada inusual, por lo que concedieron al final un ecuánime «incidente de carrera» como sentencia.

Unas horas antes, Sainz intentaba escurrir el bulto mirando hacia lo que hizo su rival. «He pasado a Checo primero y luego atacando a Charles he salido mal de la curva 2, nos hemos puesto en paralelo Checo y yo, y yo he hecho la línea normal que hacemos todas las vueltas en este circuito que te vas yendo a la izquierda poco a poco. Se ve a Charles delante de mí también haciéndolo», explicaba el madrileño. «Por alguna razón que no entiendo del todo, nos hemos tocado, así que nada, hay que pasar página. Así son las cosas y a por la siguiente», sentenciaba al respecto.

Fue un final muy agrio para una buena carrera de Sainz, que podía haber sumado. «Me llevo por un lado un buen sabor de boca de ir tan rápido en un circuito difícil para mí, pero luego con el sabor amargo de saber que se podía haber conseguido un podio, que al final son cero puntos por un incidente», afirmaba, antes de admitir que su plan para Singapur es repetir lo logrado en 2023. «El plan es intentar ganar en Singapur, sobre todo porque hoy tenía ritmo para ganar. Solo tendría que haber salido un poco más adelante o no haberme liado tanto con el pit stop, la estrategia y demás», apuntaba, en dirección al muro.

Fernando Alonso, el «oportunista»

Entrar sexto en meta no era lo planificado ni lo esperado por Fernando Alonso, que tiró de anglicismo, 'oportunistic' (oportunista) para calificar su resultado en el GP de Azerbaiyán. Los problemas de los de arriba, como el accidente entre Pérez y Sainz, dejó vía libre al asturiano para permitir que Aston Martin puntúe en un momento tan complejo como el que están atravesando.

«No estábamos este fin de semana para estar en Q3, ni para estar por delante de Williams o de Haas, y lo hemos hecho, así que buen trabajo de todo el equipo. Aún no he tenido todas las herramientas al máximo nivel o como nos gustaría, pero no nos rendimos e intentamos hacer el mejor trabajo posible», elogió, antes de admitir que la fortuna estuvo de su lado. «A veces es P11 como en Monza, que fue una carrera muy parecida a la de hoy, muy buena pero sin ningún premio, y hoy, con más premio quizás de lo merecido por el accidente final… A veces te sale bien, a veces mal», concedió.

En general, tras una «muy buena carrera, sólida en el sentido de ejecutar todo lo que tenemos que hacer», Alonso recordó que en «las últimas carreras es cierto que los cuatro equipos punteros siempre acababan, por lo tanto solo el noveno y décimo estaba disponible para los demás» por lo que ha sido clave aprovechar la oportunidad. Y no solo eso: hay mejores sensaciones. «Contento con estos últimos fines de semana que hemos encontrado un ritmo, una consistencia y una precisión que faltaba desde hace cuatro grandes premios», sentenció.