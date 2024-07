Sainz y Alonso, satisfechos tras Silverstone: «Hemos acertado en casi todo»

David Sánchez de Castro Domingo, 7 de julio 2024, 18:34 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Mucho estudio, mucho trabajo y un 5º que sabe a más. Carlos Sainz estaba muy satisfecho después de una carrera que, en sus palabras, ha sido muy buena. «Era muy difícil acertar las condiciones. Desgraciadamente las 10-15 primeras vueltas no tuvimos ritmo para seguir a los McLaren, pero luego con la lluvia y los neumáticos de seco pude jugármela un poco y acercarme a los de cabeza y luchar con Max. Con la lluvia completa e intermedios no íbamos bien, y con todo seco tampoco. En condiciones mixtas hemos acertado en todas las paradas en boxes y hemos hecho un 5º que sabe mejor con la vuelta rápida», resumía.

Con solo 4 puntos de desventaja sobre un Leclerc que solo ha logrado dos en las últimas dos carreras, Sainz no quiso ahondar en ese factor. «Ha sido una carrera de las más sólidas en Ferrari que recuerdo, por las llamadas a boxes y cómo hemos manejado las situaciones en la radio. En el campeonato hay que estar ahí en los que el coche no está y hemos sumado 11 puntos que son importantes para el equipo», señaló al respecto.

No fue una carrera perfecta, pero sí más que suficiente para estar contento. «El único problema que hemos tenido ha sido parar una vuelta antes, y hemos perdido la oportunidad de luchar con Óscar, pero tenía unos medios más competitivos. Sin ser más rápidos que los de cabeza, hemos podido meternos en la pelea. Gracias a los libres, a estudiar con mis ingenieros las condiciones y entender bien las condiciones, hemos podido meternos en esa pelea que quizá no nos correspondía», zanjó, satisfecho, Sainz.

Por otro lado, Fernando Alonso mostró su satisfacción no tanto por el resultado de Gran Bretaña en sí, sino por las sensaciones de que supieron reaccionar. «Fue una carrera complicada de leer y entender», resumió. Y eso que la estrategia de Aston Martin no fue la óptima completa. «Cuando vamos los dos juntos, uno acierta y otro se equivoca y uno tiene más suerte y otro menos. Pero tuvimos ritmo de carrera en seco y mojado. Estuvimos como antes de Barcelona, detrás de los cuatro grandes, pero bien, a ver si podemos mantener esta senda», deseó el piloto ovetense.

Aunque están mejor, siguen estando lejos. La lectura que hace Alonso de cómo está la parrilla les coloca en una 5ª posición. «Ahora mismo, McLaren es el coche 'top'. Mercedes ha mejorado muchísimo, ha ganado las dos últimas carreras, Ferrari tiene el mejor coche o lo tenía hasta Barcelona, y Red Bull qué decir… Podemos mejorar, ojalá lo hagamos en Hungría, pero las posiciones son las mismas siempre: 8º, 9º, 10º…», admitió.

En este caso, la suerte no les sonrió del todo. «La pista estaba muy seca para intermedias aún. Si no llueve más, te vale. Si empieza a llover, los intermedias estaban destrozadas… No llovió más, y no pude aprovechar mejor», resumía sobre ese momento de caos que, quizá, le habría beneficiado. «Podría haber acabado por delante de Hulkenberg, que era lo único a lo que podía haber aspirado. Los seis de delante estaban muy lejos», señalaba, antes de ironizar recordando lo ocurrido en Austria. «Necesitas suerte. Hoy no se han tocado Max y Lando, y quedamos 5º y 6º, así que a ver la próxima», bromeó. Al final, Alonso insistió en que han dado un paso adelante… pese a que ellos mismos se han equivocado. «Estamos donde antes de Canadá o Imola, para ser concretos. Es una pena que nos salieran mal las últimas carreras por nuestros propios experimentos», finalizó.