Norris hace de Verstappen en Monza

Otro sábado, otra pole de Lando Norris. El británico ha sumado una nueva clasificación triunfante, en un circuito que potencia además las características del monoplaza que es, claramente, el gran favorito. McLaren ha cuajado una gran jornada, no solo por la pole de su jefe de filas, sino también por un segundo puesto de Oscar Piastri que puede darle firmes opciones de podio, si es que no más, en un domingo en el que Max Verstappen tendrá muy difícil llegar a lo más alto.

El tricampeón del mundo saldrá desde una más que mejorable séptima plaza, lo que ha confirmado que algo pasa en Red Bull. «No entiendo nada», admitía, totalmente descorazonado, el neerlandés. Dos puestos por delante saldrá un Carlos Sainz que da por buena la quinta plaza, mientras que Fernando Alonso, con un 11º de parrilla, tendrá que sudar tinta para lograr el mínimo exigible: puntuar. No será fácil para él.

En un sábado marcado por la confirmación de Andrea Kimi Antonelli como próximo piloto de Mercedes, con solo 18 años, en sustitución de Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo fue el último de los seis pilotos en menos de dos décimas. Por muy poco, y con una igualdad extrema (Russell, que partirá 3º, no saldrá 2º por solo 4 milésimas), el británico no le brindó a la que será su afición en 2025 una mejor actuación.

Q1: Sustos para todos

Ya se había visto durante los libres, especialmente del viernes, que las modificaciones de Monza iban a hacer de esta clasificación un reto más que difícil. Prueba de ello es que varios pilotos probaron las escapatorias, con efecto en su rendimiento y en sus opciones, pero que al final dejaron que fuera el gran líder de este momento en la Fórmula 1 el que marcara la pauta.

Lando Norris fue el primero en bajar a 1:19, y el único que lo logró en las tres tandas de la clasificación a la postre. El británico no tuvo muchas dificultades, no así hombres como Fernando Alonso, que pasó el corte por poco, o su compañero Lance Stroll, que ni si quiera lo hizo.

Junto al canadiense cayeron eliminados Yuki Tsunoda, Franco Colapinto (en su primera clasificación en F1) y los próximos Audi, Valtteri Bottas y Guanyu Zhou.

Q2: Alonso no da más de sí

La segunda tanda de la clasificación tampoco deparó grandes sorpresas entre los clasificados. Si acaso, que Nico Hulkenberg volvió a dar el 'do' de pecho con el Haas para pasar el corte por la mínima: solo por una centésima dejó fuera a un Fernando Alonso que se desesperaba al ver que el Aston Martin está donde está y que no se le puede pedir más. Salir 11º o hacerlo dos o tres posiciones por delante no cambia mucho la situación, toda vez que su objetivo no es ese.

Máxime cuando esta vez ni siquiera tuvo la ayuda involuntaria de Sergio Pérez, que por fin volvía a una Q3 para no desentonar mucho con respecto a su compañero. De hecho, a la postre se puede decir que no lo hizo nada mal.

Se quedaron fuera de la tanda definitiva además de Alonso, los habituales en esta zona de aguas tibias de la parrilla: Ricciardo, Magnussen, Gasly y Ocon.

Q3: Norris confirma el cambio de ciclo

Aunque no es sorpresa, aún quedaba parte de la afición que esperaba ver a Verstappen dar el 'do' de pecho. Incluso a Hamilton o Russell, conscientes de que la igualdad imperante en esta clasificación se podía decidir por apenas milésimas. Pero Norris está empeñado en ponerle las cosas difíciles al neerlandés, cuyo colchón de principio de temporada es el único argumento que le pone aún en la primera posición de favoritos para ganar el título. Si se eliminan las primeras carreras, todo el botín se lo iba a llevar Norris.

Prueba de ello es que tanto con el primer intento como con el segundo habría logrado la pole. Solo su compañero Oscar Piastri rozó, desde lejos, las opciones de quedar por delante, aunque no fue el único. Y es que entre el crono de Norris y el de Carlos Sainz, quinto, apenas había poco más de una décima y media. No se puede negar que en circuitos como el de Monza, donde las capacidades aerodinámicas son menos relevantes, esta Fórmula 1 es mucho más igual en las sesiones cronometradas.

Así, más allá de la gran pole de Norris y el doblete de McLaren en la parrilla, se puede decir que la noticia estuvo en que Sergio Pérez 'solo' se quedó a 4 centésimas del tiempo de Verstappen. Hay que remontarse muchos sábados atrás para ver tan cerca al mexicano de su líder en Red Bull, algo que habla peor de la situación del neerlandés que de la mejoría del propio 'Checo'. Normal que Verstappen no entienda nada.