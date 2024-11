McLaren mete miedo; Aston Martin lo da

David Sánchez de Castro Viernes, 1 de noviembre 2024, 19:50 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

McLaren está muy por delante de sus rivales. Prueba de ello es que la parrilla de salida del sprint en Brasil está dominada por los dos pilotos de Woking, con el irreverente Oscar Piastri por delante de Lando Norris, que este fin de semana quiere ser inteligente y aprovechar los problemas de Verstappen.

Con los Ferrari como posibles candidatos a rebatir este dominio de la escudería británica, pues Leclerc es tercero y Sainz quinto para la salida de este sábado, la pesadilla para los aficionados españoles viene de parte de los monoplazas verdes. Fernando Alonso, que aún está renqueante de sus problemas estomacales, fue incapaz de pasar de la SQ1, demostrando que el Aston Martin tampoco va bien en un circuito como el de Interlagos, tan diferente a los previos. El problema en el suelo del mismo que, supuestamente, les iba a hacer mejorar, finalmente ha obligado a volver a una especificación previa, hasta el punto de que directamente han desechado la nueva versión.

SQ1: Un Aston Martin terrorífico

Para una clasificación sprint no cabe lugar a la especulación, menos en un trazado como el de Brasil y aún menos cuando empieza a chispear. Aunque en ningún momento fue peligroso, muchos ingenieros lanzaron a sus pilotos para hacer una vuelta buena mucho antes de lo previsto, lo que puso en un estado frenético la acción en pista.

La igualdad entre los de arriba y la labor de los pilotos para hacer de esa igualdad la mayor virtud hizo que muchos se quedaran con poco margen. Máxime cuando los ingenieros empezaron a recibir avisos de que había ligeras gotas de lluvia. No cambiaron las malas sensaciones de Aston Martin. Ya en los libres, pese a las sensaciones iniciales, advirtieron que habían logrado un buen tiempo porque llevaban poco combustible, pero cuando tocó fuego real se quedaron muy lejos de las prestaciones esperadas.

Así, Alonso se quedó fuera en la SQ1 después de rozar la machada, junto a Ocon, Tsunoda, Stroll y Zhou. Novatos como Bearman, que sustituyó a Magnussen, enfermo del estómago, sí lograron pasar.

SQ2: Hamilton y Pérez, fuera

En un circuito como el de Interlagos los fallos se pagan caros. Así, después de una SQ1 muy ajustada, se sabía que en la segunda parte no iban a poder fallar los grandes si querían verse en la SQ3 y pelear por la 'pseudopole'.

Por eso ver a dos de los 'morlacos' en esta tanda habla peor de ellos que de la gestión de los técnicos en pista. Lewis Hamilton, que para no perder costumbre homenajea a Senna este fin de semana, y Sergio Pérez, que otra vez hizo el ridículo, no pasaron a la tanda definitiva del 'top 10'. Si el de Mercedes falló en su vuelta buena y se quedó sin posibilidad de revertir el error, el de Red Bull simplemente no fue bien.

A diferencia de ellos, tanto Ferrari como McLaren metieron sus dos coches en la tanda definitiva, lo que dejaba claro entre quiénes iban a disputarse el mejor crono de la jornada.

SQ3: Piastri quiere premio

Lando Norris y Oscar Piastri parecían, inicialmente, los más fuertes de la SQ3. Aunque a falta de tres minutos estaban en lo más alto de la tabla de tiempos, tanto Sainz como Leclerc advirtieron que no se iban a conformar con salir por debajo de la primera fila.

Se quedaron cortos los hombres de Ferrari. Piastri, el único que sabe lo que es ganar una sprint este año que no sea Verstappen, demostró tanto en su primer intento como en el segundo que sus sensaciones iniciales iban a darle premio. Con unos neumáticos blandos sorprendentemente competitivos como los medios el australiano mejoró a Lando Norris, que sabía que su rival, Verstappen, estaba detrás.

Leclerc se quedó corto en su intento de pelear por el 'top 2', con Sainz quinto por detrás de Verstappen, que no podrá jugársela mucho en una carrera que, pese a todo, le puede quitar más que dar. Habida cuenta de que, además, en la carrera larga saldrá con cinco posiciones de penalización por sustituir una pieza de su motor, será un fin de semana para minimizar daños.