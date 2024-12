McLaren lo tiene todo de cara para la fiesta final

David Sánchez de Castro Viernes, 6 de diciembre 2024, 17:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

A riesgo de parecer demasiado optimista respecto a sus opciones, no es muy presuntuoso recomendar a McLaren que vayan sacando las camisetas conmemorativas de su título mundial de constructores. Si llegar a la última carrera de la temporada en Abu Dabi con 21 puntos de ventaja no era suficiente colchón, ahora Charles Leclerc, candidato al subcampeonato de pilotos y el referente de Ferrari para el de equipos, tendrá que afrontar la clasificación y la carrera con el ancla de una penalización de diez posiciones. La culpa la tiene la batería, tercera que usaba esta temporada y que han tenido que sustituírsela, lo que conlleva el citado castigo.

La noticia le llegó cuando estaba disputando los primeros libres, que acabó dominando, en los que además hizo historia al convertirse junto al otro Leclerc, el prometedor Arthur, en los primeros hermanos en compartir equipo en la historia de la Fórmula 1. Pero ni ser el primero en los libres ni correr junto a su hermano pequeño son un consuelo para Charles Leclerc, que ahora tiene claro que lo de ser subcampeón del mundo -algo que, por otro lado, nadie ansía- no será un reto fácil. Haga lo que haga en la clasificación de este sábado, saldrá como muy arriba el undécimo, lo que ya le resta muchas opciones para recortar los ocho puntos que le saca Lando Norris, quien, para más inri, acabó el día como el más rápido de los segundos libres.

A McLaren de momento todo le sale de cara. No solo el castigo a Leclerc les beneficia de manera evidente, sino que mostraron una notable superioridad cuando las luces se encendieron en Abu Dabi conforme llegaba la noche. Tanto Norris como Piastri mostraron una superioridad clara, no solo a una vuelta, sino en tandas largas, lo que les coloca como los evidentes favoritos de cara a la clasificación y a la carrera. Aunque solo el primero tiene opciones para lograr el subcampeonato, para ellos es mucho más relevante el título de constructores, algo que McLaren no logra desde 1998. Acabar el año como la mejor escudería es todo un espaldarazo a sus objetivos de 2025 y, sobre todo, 2026, dado que es en este campeonato en el que se debate el dinero a repartir para todos los equipos.

No deben sin embargo dar nada por hecho. No solo porque Ferrari puede dar un salto adelante, tanto Leclerc como Carlos Sainz, que acabó cuarto detrás del totalmente desubicado Nico Hülkenberg, que se topó con una inesperada vuelta rápida que le colocó tercero al final del día. También McLaren debe contar con que los Mercedes pueden estar ahí dando el callo, incluso por delante, ejerciendo de jueces en su contienda. Sin dejar de lado a Max Verstappen, que con el cuarto título ya festejado, no tiene nada que perder. Además, en su caso está de celebración, ya que ha anunciado que va a ser padre biológico esta vez, porque su pareja Kelly Piquet ya tenía una hija, Penelope, fruto de su relación con Daniil Kvyat, expiloto de Red Bull al que Verstappen le quito también el asiento.

«El peor coche de la historia», dice Alonso

Nunca ha sido de dejarse nada en la garganta, y por eso Fernando Alonso esputó una amarga queja por la radio que a más de un ingeniero le hizo temblar. Después de ver cómo su equipo le mandaba a pista con un tractor -de ahí el mote de 'Tractor' Martin al John Deere que luce el escudo de Aston Martin- y en medio de todo el tráfico posible, el asturiano no se cortó ni un pelo: «El peor coche de la historia y la peor preparación de vuelta. A la próxima me encargo yo».

El hiperbólico lamento de Alonso es más un suspiro de desesperación después de una campaña que distaba mucho de los objetivos, máxime tras la ilusionante temporada anterior. Es evidente que este no es el peor coche de la historia -posiblemente ese honor lo tuviera el McLaren de 2015, aquel engendro que pilotó como pudo en su regreso a Woking-, pero también es obvio que no es ni de lejos aceptable. Este es el último fin de semana que lo sufrirán, y aunque el de la próxima campaña no tiene visos de ser mucho mejor por culpa de la estabilidad normativa, todo lo que sea quitárselo de encima será una buena noticia.